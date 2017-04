El segundo de Sánchez ya es candidato a presidir Murcia sin contar con C's

La presidenta de la Asamblea de Murcia, Rosa Peñalver, propuso ayer al diputado del PP Fernando López Miras como candidato a la presidencia del Gobierno regional. López Miras es el hombre de confianza del dimitido Pedro Antonio Sánchez, sometido a dos investigaciones judiciales, y a quien sustituiría al frente del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, no tiene todavía garantizado el apoyo de Ciudadanos, imprescindible para conseguir la presidencia. La negociación entre los populares y la formación morada se encuentra estancada en posiciones inamovibles. El PP pretende que los partidos políticos no puedan ejercer la acusación particular en procesos judiciales en los que se encuentren implicados adversarios de otra formación, algo que rechaza Ciudadanos que, en cambio, quiere eliminar los aforamientos para diputados y consejeros autonómicos.



El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, asegura que el PP está dispuesto a cumplir el requisito de Ciudadanos siempre que se limite la acusación particular y que no implique un referéndum sobre esa reforma constitucional. Para el partido naranja, acusación particular y aforamientos deben tratarse por separado.