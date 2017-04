Pablo Iglesias defiende la República en su 86 aniversario

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este viernes la República y lo ha hecho no sólo por querer cambiar una bandera por otra o al jefe del Estado, sino por patriotismo, convencido de que esa forma de gobierno significa democracia, soberanía y plurinacionalidad.



En el 76 aniversario de la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931, Iglesias ha dejado escrito un comentario en su cuenta de Facebook y otro en Twitter.





Nuestra patria no es una marca o una corona. Es el bien común (res publica)14 de Abril: memoria, justicia, plurinacionalidad, futuro, España pic.twitter.com/gtIlBL3rro „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 14 de abril de 2017

"La libertad no hace más felices a los hombres, los hace sencillamente libres".

Manuel Azaña#14abril pic.twitter.com/XlGYBzpnR5 „ Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 14 de abril de 2017

Catorce de abril. Tres colores representan la dignidad, la democracia y lo mejor de nuestra historia. Salud y república! pic.twitter.com/KGQlYJihWU „ Alberto Garzón (@agarzon) 13 de abril de 2017

"Nuestra patria no es una marca o una corona. Es el bien común (res publica)", dice en el 'tuit', en el que añade. "14 de abril: memoria, justicia, plurinacionalidad, futuro, España".La misma idea la desarrolla más ampliamente a través de Facebook, donde explica que en su partido no son republicanos porque quieran cambiar una bandera por otra, ni por querer que "al jefe del Estado lo elija la gente".y patriotas y porque entendemos que nuestra patria no es ni una bandera ni una marca ni una sola nación, sino la res publica, el bien común, el procumún", subraya.Iglesias considera que la república "no debe ser nostalgia de batallas perdidas, ni sólo la reivindicación de los símbolos de las luchas por la democracia en nuestra patria" e indica que, "con el régimen en apuros, la república es una caja de herramientas para pensar un país mejor, con instituciones libres de la trama corrupta que las parasita, que se ocupen de la gente".Tras incidir en que "república significa democracia, soberanía, plurinacionalidad,educación pública, sanidad pública, tribunales independientes...", hace hincapié en que "hablar de república en España es hablar de memoria sí, pero la memoria desarrolla su potencia democrática cuando sirve para hablar de futuro, de innovación, de juventud".Otros dirigentes políticos también han tenido palabras de recuerdo en las redes sociales para este aniversario de la II República, como el ex secretario general del PSOE y aspirante al cargo de nuevo,"La libertad no hace más felices a los hombres, los hace sencillamente libres", escribe en Twitter.El coordinador federal de IU,ha empleado la misma vía para opinar que los tres colores de la bandera republicana "representan la dignidad, la democracia" y lo mejor de la "historia".Desde el PCE se ha ido más allá y se ha abogado por ir hacia la tercera república "para romper con el régimen monárquico y corrupto".