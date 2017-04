El PNV insta al Gobierno a aceptar a Cataluña y el País Vasco como naciones

El PNV consideró ayer que el Estado "debe asumir la existencia en su actual seno" de Cataluña y de Euskadi como naciones y que debe reconocerlas como tal "si no quiere mantener un conflicto político permanente".



Así lo declaró la presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, durante la presentación del Aberri Eguna, el día de la patria vasca, que se celebrará este domingo en Bilbao.



Atutxa estimó que después del proceso de desarme de ETA y "acabada la violencia", se abre "la inmejorable oportunidad de concitar un nuevo acuerdo nacional" sobre el autogobierno.



Sin embargo, reconoció que en esta nueva etapa "quedan aún rescoldos de un pasado de sufrimiento" que se deben "apagar decididamente", para lo cual defendió la importancia de "atender a las víctimas" y, al tiempo, "hacer un ejercicio colectivo e individual para reconocer el daño injusto causado y los errores pasados cometidos". Además, planteó "ayudar a alcanzar una reincorporación real a quienes quieran reintegrase a una nueva sociedad, en la que se vele por los derechos humanos y el respeto a la vida y a la libertad de las personas".



Política penitenciaria



A este respecto, el presidente del PP de Vizcaya, Antón Damborenea, aseguró en una entrevista con Efe que no se debe modificar la política penitenciaria y que son los presos de ETA quienes tienen que cambiar y asumir la legalidad para acogerse a los beneficios penitenciarios establecidos para todos los reclusos.



"Ellos sabrán. Es su decisión, no la de los demás, que no les hemos impedido que se acojan a los beneficios penitenciarios, ha sido la banda terrorista, y ellos tendrán que decidir hasta qué punto les merece la pena seguir en esa dinámica en la que están", dijo Damborenea.