Cristina Cifuentes se gana las iras de PSOE, Podemos y C´s por ver útil "hacerse la rubia"

Portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos han criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por asegurar que la estrategia de "hacerse la rubia" sin bajar la guardia le resulta de utilidad en reuniones con hombres.



En una entrevista publicada ayer en el suplemento SModa de El País, Cifuentes bromea con dos frases utilizadas en su equipo: "sin tacón no hay reunión" y "hay que hacerse la rubia". Y agrega: "Cuando te reúnes con hombres y te haces la rubia, pero sin bajar la guardia, consigues muchísimo más". A continuación, Cifuentes defiende el papel "muy importante" del feminismo para lograr la igualdad, pero considera que "esa fase ya está superada" y añade que "el problema del feminismo tradicional es que en algunas ocasiones se ha identificado con la defensa de las mujeres, pero a costa de ir en contra de los hombres".



Tras la publicación de las declaraciones, varios políticos han criticado en la red social Twitter las declaraciones de Cifuentes sobre el feminismo. La propia Cifuentes intervino para contestar a algunos de esos comentarios en su contra.



Para Podemos, Cifuentes "ha dado una lección a todas las feministas... No tomarla como ejemplo... jamás".



A lo que Cristina Cifuentes respondió, recogiendo cuatro recientes denuncias de mujeres contra ese partido: "Las feministas denuncian a Podemos por acoso y agresiones sexuales. P.D. Se dice "tomadla", reza el tuit de la presidenta.



Por su parte, secretaria general del PSOE de la Comunidad de Madrid, Sara Hernández, afirmó que "feminismo es reivindicar igualdad, avanzar tod@s para no tener necesidad de hacernos las rubias".



En su respuesta, Cifuentes le dice que "sólo necesitabas 5 minutos más para leer la entrevista que has compartido".



"Te lo ponemos fácil", prosigue Cifuentes antes de adjuntar otro extracto de la entrevista donde admite que la igualdad "ya está en las leyes" pero no en el día a día: "Aún existen muchos micromachismos y hay que seguir reivindicando la igualdad".



El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha intervenido afirmando que su partido trabaja para que "ninguna mujer tenga que "hacerse la rubia" para conseguir lo que se propone. Avancemos. #StopMachismo".