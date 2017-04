El poder disuasorio de la malversación

El proceso soberanista vive sus horas más bajas. El Gobierno de Mariano Rajoy no se aviene a negociar una consulta "a la escocesa" y el ansiado reconocimiento internacional no llega; ahí están, para probarlo, los recientes noes de la embajada de EE UU en Madrid y el Centro Jimmy Carter, declinando implicarse en la búsqueda de una solución negociada al grave conflicto territorial generado por el procés.



En este caldo de cultivo, la desunión empieza a hacer mella en Junts pel Sí (JxS), cuyos integrantes, ERC y la antigua Convergència (ahora el PDECat), parecen haber comenzado a centrar sus esfuerzos de campaña en una nueva convocatoria de elecciones más que en pro del referéndum que Carles Puigdemont ha prometido celebrar antes del próximo mes de octubre.



El empeño de poner las urnas incluso si el Gobierno de Madrid no acepta que se pongan -y no lo aceptará- puede traducirse esta vez, a diferencia de lo ocurrido después del 9-N, en un procesamiento de los líderes soberanistas por el delito de malversación, que acarrearía penas de cárcel y no sólo de inhabilitación, como fueron las recibidas por Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, encontrados culpables de prevaricación y desobediencia.



La razón es que en los Presupuestos catalanes de este año hay consignada una partida para procesos electorales y consultas que, de gastarse total o parcialmente en el referéndum de septiembre, avalaría una acusación de la Fiscalía contra Puigdemont u Oriol Junqueras por un delito que sí está castigado con una estancia en prisión.



El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, puso ayer el dedo en la llaga en una entrevista en el diario Regió 7, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN. El líder socialista catalán se atrevió a pronosticar que el referéndum "se convocará", porque el Gobierno de Puigdemont "se ha comprometido" a hacerlo, pero no cree que "se celebre". Iceta aporta dos razones: que esta vez la acusación por malversación "estaría cantada" y que "no se puede ir contra la ley, y menos si antes has avisado".



Iceta piensa que el Ejecutivo catalán ha cometido un grave error, pues "dice de día y de noche que infringirá la ley y, claro, cada vez hay más ojos vigilándolo". Y añade otro vaticinio: que este año "o a principios del que viene" habrá nuevas elecciones. "Con referéndum o sin él".



Los partidos, parece, trabajan también con ese doble escenario a la vista. Prueba de ello son las "confesiones" del coordinador de organización del PDECat, David Bonvehí, cazado esta misma semana reconociendo que el procés puede acabar fácilmente en "desastre" y su partido, que es también el de Mas, necesitando a un "autonomista" para encabezar la candidatura en las próximas elecciones. Que, además de inevitables, podrían acabar sustituyendo a la consulta.



Al PDECat le faltó tiempo para acusar a ERC de haber grabado y filtrado las palabras de Bonvehí, que estaba reunido con dirigentes de su partido en un restaurante en el que también comían dos dirigentes republicanos. Esquerra lo niega, pero las sospechas del PDECat, que ha llevado la grabación ante el fiscal, bastan para certificar el clima de desconfianza que se ha instalado entre los socios de JxS. El referéndum -y las dudas y dobleces ante él- pueden convertirse en una inapreciable arma arrojadiza entre los partidos que han liderado el procés desde 2012; máxime cuando los sondeos pintan inmejorablemente para ERC.



Para compensar las dudas de Bonvehí, Puigdemont reiteró ayer su promesa de convocar y celebrar el referéndum. Y negó que sea posible tanto la vuelta al autonomismo como el regreso de la política del peix al cove ("pájaro en mano"), la propia de los gobiernos de Jordi Pujol.



Pero la CUP ya desconfía seriamente de la voluntad del president de romper con España, y anuncia que se replanteará de nuevo su rol de apoyo en el Parlament si observa que decaen los gestos en pro del referéndum.