"Con Pedro Sánchez fui siempre leal"

El PSOE de Vilagarcía es de Patxi López. O al menos la cúpula de la agrupación local y del gobierno municipal de esa localidad pontevedresa, que ayer a mediodía recibieron al candidato vasco a las primarias que rivaliza con Pedro Sánchez y Susana Díaz por liderar el dividido Partido Socialista.



El candidato socialista estuvo acompañado por el alcalde de la localidad, Alberto Varela, la teniente de alcalde, Tania García, y el secretario local del PSOE. El diputado autonómico Julio Torrado compartió también con López un café en una céntrica calle de Vilagarcía.



En la Casa do Pobo de este concello pontevedrés se concentraron cerca de medio centenar de personas, entre militantes y cargos del partido. No faltó el diputado pontevedrés Guillermo Meijón ni tampoco los ocho concejales del gobierno de Vilagarcía. También asistieron algunos socialistas del sector crítico con el aparato de la formación.



Siempre con una oratoria clara, serena y respetuosa hacia sus contrincantes en esta batalla interna por liderar el PSOE, Patxi López no se cansó de hablar de "esperanza" y de "la obligación de unir" el partido. De hecho se comprometió a llamar a Pedro Sánchez y Susana Díaz si logra convertiste en secretario general. Consideró que en caso contrario, el ganador de las primarias del 21 de mayo debería hacer lo mismo.



Tras ser presentado por el alcalde Varela y explicar a la militancia su proyecto "de izquierdas" cuyo objetivo "no es pactar con Podemos, sino ganar al PP", Patxi López abrió un turno de preguntas para escuchar a los socialistas vilagarcianos en este pequeño acto con el que el aspirante vasco suma unos 30.000 kilómetros recorriendo las distintas casas del pueblo de España.



Un militante socialista se interesó por la opinión del candidato sobre "la traición a Pedro Sánchez". "He sido leal a todas las secretarías generales. Mi padre me enseñó aquello de que fieles son los perros y leales las personas. A todos les dije lo que pensaba pero no quiero hacer públicas mis diferencias. Con Pedro Sánchez fui siempre leal, hasta las últimas consecuencias", aseveró Patxi López.



En cuanto a la guerra interna en el PSOE, el candidato a las primarias socialistas lamentó que "las descalificaciones y virulencia de esta campaña no las había visto nunca".