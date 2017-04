El PNV reclama la cosoberanía vasca porque el Gobierno se la "ofrece a Gibraltar´´

Los partidos nacionalistas celebraron ayer el 'Aberri Eguna' (Día de la patria vasca), en el que el PNV pidió el reconocimiento de Euskadi como nación con una relación de bilateralidad con el Estado, mientras la izquierda 'abertzale' reivindicó una república vasca. Podemos se sumó por segundo año a esta celebración

El PNV aprovechó ayer la celebración del Aberri Eguna (Día de la patria vasca) para reiterar su aspiración a la cosoberanía del País Vasco, argumentando que el Gobierno del PP "se la ofrece a Gibraltar". La izquierda abertzale, por su parte, reclamó la independencia y la república, y Podemos, que se sumó por segundo año consecutivo a los actos reivindicativos, terció entre las dos posiciones al proponer que "todo vasco tiene derecho a sentirse vasco como quiera hacerlo".



En la plaza Nueva de Bilbao, ante miles de simpatizantes y militantes, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, quiso poner en valor el trabajo hecho por su partido para lograr el reconocimiento del País Vasco como nación y defendió, como ha hecho otras veces, "una relación de bilateralidad con el Estado". Y máxime en este momento. "¿Por qué, si se ofrece ahora desde Madrid la cosoberanía a Gibraltar, no vamos a poder tenerla también los vascos?", se preguntó.



Euskadi, expuso, debe ser "un sujeto político en pie de igualdad" con el Estado.



En este contexto, Ortuzar hizo un "ofrecimiento solemne y sincero" a la izquierda abertzale y al sindicato ELA para "arrimar juntos el hombro", en una "una colaboración honesta", para construir la nación vasca, según informó la agencia Efe .



"Es hora de tender puentes entre abertzales", prosiguió, no sin antes echar en cara a la izquierda de Sortu y EH Bildu su trabajo de "destrucción nacional". Se valió de este reproche para pedir a los de Arnaldo Otegi que se pongan definitivamente del "lado de la democracia" y respeten "las diferentes maneras de sentirse vasco", tal como hizo Podemos en su acto reivindicativo.



Ortuzar cree que tras el desarme de ETA se debe hablar del "fracaso estrepitoso" de "quienes pensaron que Euskadi se construía a tiros, que la libertad se ganaba matando gente, que la justicia se conseguía a base de goma 2", y expresó su deseo de que "ojalá pronto" anuncie "su desaparición total".



Precisamente ayer, a través del diario Gara, ETA difundió un comunicado en el que se felicita por el "éxito" del "desarme" llevado a cabo el fin de semana pasado, y anuncia la apertura de un debate interno en el que tomará decisiones "para avanzar", no obstante lo cual no dice nada sobre su disolución.



La parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte llamó a unirse para "conseguir una Euskal Herria libre" y aseguró que ha sido la ciudadanía vasca la que ha conseguido "un momento muy ilusionante" con el desarme de ETA.



Podemos Euskadi, entre tanto, aprovechó la cita para reflexionar sobre el concepto de patria. Defendió, así, "construir una patria abierta en la que todo el mundo se sienta invitado a ser parte" y donde cualquiera se sienta cómodo.