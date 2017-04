Podemos cancela la ruta del ´tramabús´ por una avería

Podemos ha cancelado la ruta que tenía previsto hacer hoy el llamado "tramabús", que denuncia a quienes cree responsables de la corrupción en círculos políticos y económicos, por "problemas técnicos" del vehículo, según ha informado la formación liderada por Pablo Iglesias.



"Lamentablemente nos vemos obligados a comunicaros que la ruta del Tramabús prevista para hoy se tiene que cancelar por el momento debido a problemas técnicos del vehículo. Os iremos informando a medida que tengamos novedades", asegura el partido.



El autobús tenía previsto iniciar hoy su segundo día de ruta desde el parque del Oeste en Madrid, en una acción en la que iban a participar los dirigentes de Podemos Rafa Mayoral, Julio Rodríguez, Gloria Elizo y Juan Antonio Delgado.



Podemos puso ayer a circular por Madrid un autocar, bautizado como 'tramabús', con las caras de quienes considera responsables de la corrupción alimentada por vínculos entre el poder político y económico, entre los que señala al presidente Mariano Rajoy y a los expresidentes José María Aznar y Felipe González.



El autocar, de color azul y al que se subieron Pablo Iglesias y la portavoz en el Congreso, Irene Montero, lleva en sus laterales los rostros de algunos "integrantes" de lo que llaman "trama": una red de conexiones políticas y empresariales a la que culpan del 'saqueo' a los ciudadanos.



En uno de los laterales del vehículo, que recorrió la zona financiera de la capital hasta llegar a la sede del PP y después al Congreso de los Diputados, aparecen el exministro de Economía Rodrigo Rato y a su lado el presidente Rajoy -de espaldas y con un móvil con el SMS que envió a Bárcenas: 'Luis, sé fuerte'-.



El vehículo cuesta 600 euros diarios a Podemos

El PP ve al autobús "antidemocrático" y "pueril"

ha confirmado hoy que el autobús contra la "trama" cuesta entre 600 y 700 euros al día y se paga con dinero de la formación morada.Iglesias, en declaraciones a Telecinco, ha defendido la campaña que ha emprendido su partido con el llamado "tramabús" que, ha insistido, "como parece que pagaba sus campañas el PP", y cuesta "más o menos la mitad de lo que le costaban a Francisco Camps sus trajes" (entre 600 y 700 euros al día).Al secretario general deno le consta que haya habido críticas en algunos sectores de la formación morada por la puesta en marcha de esta campaña y por 'copiar' la de Hazteoir.org: "A mí no me lo ha trasmitido nadie; al contrario, veo a los círculos con mucha ilusión", ha asegurado.Iglesias ha argumentado que su partido ha sido capaz de "decir las verdades que antes no decía nadie" y que eso no es "poner en la diana" a los políticos, empresarios y periodistas que señalan en, aunque se mezclen imputados con otros personajes que no tienen causas pendientes con la Justicia."En este país se ha puesto la diana sobre los ciudadanos, les ha robado una trama mafiosa que es responsable de los recortes", ha asegurado durante la entrevista en la que ha tenido una tensa discusión con el periodista Eduardo Inda, cuya cara es una de las que aparece en el autobús junto a las deEduardo Inda ha llegado incluso a advertir al líder de Podemos: "Me has puesto en la diana, si me pasa algo el responsable serás tú. Si me parten la cara por la calle, el responsable serás tú (...). Si me pasa algo, yo te señalaré a ti si tengo la suerte de contarlo".La vicepresidenta del Gobierno,considera que el denominado "autobús de la trama" organizado por Podemos es "antidemocrático" y se trata de una iniciativa "pueril". Sáenz de Santamaría se ha referido al "tramabús" de Podemos en una entrevista en Radio Nacional en la que lo ha calificado de síntoma de, ya que estima que, como todos los populismos, lo fían todo a un deterioro constante de las instituciones."A Podemos lo único que le interesa es destruir todas las instituciones, y así, un día es el Gobierno, otro son organismos independientes, otro las empresas, otro día el control a la prensa. Lo que les interesa -ha insistido- es deteriorar todas las instituciones que están al servicio de la democracia".En esa línea, ha recalcado queTras recordar que su idea es "bastante manida" porque no son los primeros que ponen en circulación un autobús de este tipo, ha señalado que cuando Podemos no estaba en el Congreso decía que tenía que salir a la calle y hacer "escraches", y ahora vuelven a hacerlo porque es donde considera que están cómodos ya que en las instituciones sólo saben "acosar e insultar a los demás".ha añadido.Ante la pregunta de si debería dejar de circular el "tramabús", ha precisado que ella es bastante más respetuosa que Podemos con la ley, y pese a considerar el autobús "antidemocrático", ha señalado que si las administraciones correspondientes creen que está dentro de la legalidad, ella lo respeta.y su copiloto, Irene Montero", ha agregado.