El partido de Mas descarta otra alianza con ERC porque no le ve "viabilidad futura"

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, se mostró ayer contraria a reeditar la coalición Junts pel Sí (JxS) con ERC "porque sería asumir que el proceso no irá bien o que hace falta más tiempo" para conseguir la independencia de Cataluña.



En un contexto de creciente desconfianza entre las dos fuerzas que han liderado el proceso soberanista, Pascal dijo que a JxS no le ve "viabilidad futura", pues observa que ERC no se siente "incómoda" con la hipótesis de un nuevo tripartito de izquierdas.



El PDECat ha llevado ante el fiscal la grabación en la que su "número dos", David Bonvehí, reconoce que el procés puede fracasar y que en ese caso no debería descartar un giro "autonomista". El partido de Artur Mas sospecha que fue alguien de ERC quien la filtró a los medios con la idea de mostrar que la antigua Convergència empieza a recular.



Entre tanto, ERC destituyó a Carles Feiner, su asesor en la Diputación de Barcelona, por sus amenazas a Juan Arza, miembro de la entidad Sociedad Civil Catalana, que aseguró que le daba "asco" ver que "los asesinos de Miguel Ángel Blanco quieran utilizar las manos blancas como símbolo de su nueva operación de propaganda". En Facebook, Feiner escribió: "Lo que me produce asco es que hijos de puta fascistas y ejpañioles como Juan Arza no sepan vivir sin tocar los cojones al prójimo. Lo que me pide el cuerpo no es aceptable".