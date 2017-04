Así es el tribunal que ha decidido llamar a Rajoy

El tribunal que juzga a los políticos y empresarios miembros de la trama Gürtel ha decidido llamar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su papel pasado en el Partido Popular. La decisión se ha tomado por dos votos contra uno.

Los magistrados de este tribunal son José Ricardo de Prada, Julio de Diego y Ángel Hurtado, este último designado presidente del tribunal.

La composición del tribunal de Gürtel resultó convulsa dadas las connotaciones políticas del caso. Dos de los magistrados iniciales, Enrique López y Concepción Espejel, fueron apartados tras ser recusados por aparente afinidad ideológica con el PP.

Baltasar Garzón comenzó en 2009 y le relevó Pablo Ruz en 2012 tras la condena del primero por el Supremo por las escuchas ilegales de Gürtel. José de la Mata se hizo cargo de la causa en abril de 2015, cuando Ruz ya había abierto juicio por la 'primera época'.



Ángel Hurtado



Presidente del tribunal y ponente de la sentencia del caso Gürtel Época I. Se le sitúa en una esfera conservadora. Emitió un voto particular en contra de la recusación de su compañero Enrique López, defendiendo que éste no debía ser apartado porque el PP ostenta en esta causa una "particular condición procesal secundaria y colateral" como es la de partícipe a título lucrativo.

También votó en contra de hacer extensiva a todos los etarras en la misma situación la sentencia del tribunal de Estrasburgo que derogó la doctrina Parot en el caso de la etarra Inés del Río Prada.



José Ricardo de Prada



El más conocido de los tres miembros del tribunal. Tanto por sus ideas progresistas como por su particular visión de ETA, lo que ha suscitado no en pocas ocasiones el malestar de las víctimas de la banda terrorista y ser objeto de recusaciones. La última, la que le ha planteado el considerado número 2 de Gürtel, Pablo Crespo, por amistad con el primer instructor del caso, el exjuez Baltasar Garzón, y por los vínculos de su hija con el abogado de una de las acusaciones.

Fue el ponente de la sentencia que condenó al exmilitar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad. Estuvo destinado en servicios especiales en el Tribunal de Bosnia-Herzegovina para Crímenes de guerra.

Sus intervenciones públicas en foros judiciales levantan ampollas. El pasado abril, durante un encuentro sobre terrorismo, dijo que en España se han producido "de una manera clara muchos casos de tortura", lo que le valió sendas recusaciones en dos causas relacionadas con ETA que finalmente fueron rechazadas.

También han sido sonadas algunas de sus sentencias o, más bien, los votos particulares que ha adjuntado para discrepar de la opinión mayoritaria de sus compañeros de tribunal, como el que emitió en abril de 2011 justificando el denominado "chivatazo" con el que se habría alertado a ETA sobre una operación contra su red de extorsión en 2006 en el bar Faisán de Irún como parte "de un proceso de negociación política".



Julio de Diego



El único miembro del tribunal que permanece desde su constitución. Es el más enigmático y desconocido de los tres. Se le considera más cercano a De Prada. Izquierda Unida, una de las acusaciones en el caso Bárcenas -que juzgará también este tribunal- trató que la ponencia le fuera concedida a él por motivos de antigüedad, después de haber recaído en Hurtado tras la salida de López.