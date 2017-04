Podemos ve la citación de Rajoy como una "vergüenza nacional"

Dirigentes de Podemos han calificado este martes de "vergüenza nacional" y de "humillación para el pueblo" el hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenga que declarar como testigo en el juicio por la primera época de la trama de corrupción 'Gürtel'.



De "vergüenza nacional" lo ha calificado, en su cuenta de Twitter, el ex número dos del partido, Íñigo Errejón, que ha opinado que ahora se demuestra que "el 'no me consta' no da más de sí".





Rajoy declarará como testigo ante el tribunal por el caso Gürtel. El "no me consta" no da más de sí. Es una vergüenza nacional. „ Íñigo Errejón (@ierrejon) 18 de abril de 2017

"Gobernantes así son una humillación para nuestro pueblo. Un yugo", ha escrito, por su parte, el secretario general del partido en Madrid, Ramón Espinar, que ha aprovechado para pedir una reflexión sobre si "quien blanquea un partido imputado y a su Presidente con su voto o su abstención merece alguna confianza como alternativa".También se ha sumado el alcalde de Cádiz,, según ha dicho en Twitter, donde ha publicado un vídeo despectivo del presidente del Gobierno.Por su parte, los portavoces del partido que viajan este martes a bordo del 'Tramabús' de la formación han considerado "lógico" que Rajoy declare ante el juez, porque "es presidente del PP, del Gobierno, fue ministro". "Luego veremos si tiene responsabilidades pero es necesario que acuda", ha dicho el diputado y guardia civil"Alguna responsabilidad política o información podrá facilitar al juez como testigo", ha dicho por su parte el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa,