Bloqueo en la comisión que investiga la etapa de Fernández Díaz en Interior

Los trabajos de la comisión del Congreso que investiga el supuesto uso político de los medios del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz quedaron ayer bloqueados y no habrá nuevos comparecientes de momento. La comisión prolonga su labor hasta diciembre, sin que se haya fijado fecha para la próxima reunión. El encuentro de ayer concluyó sin acuerdo alguno y con reproches entre los grupos, que se culparon unos a otros de boicotear la continuación de los trabajos.



Lo que en principio parecía posible, que se acordara la comparecencia -a petición de PSOE y Ciudadanos- del ex director de la Policía Ignacio Cosidó, no salió adelante, y menos la de los miembros de la conocida como "policía política" del Ministerio. La abstención de Podemos lo impidió, al vincular los representantes de este partido la comparecencia de Cosidó con las de los excomisarios Pino y Villarejo y el exministro socialista Rubalcaba.