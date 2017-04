C's advierte de que votará contra el candidato del PP en Murcia si hay aforamientos

Ciudadanos amenaza con votar en contra del candidato del PP a la presidencia de Murcia, Fernando López Miras, si las negociaciones en marcha con el PP no acaban con la supresión de los aforamiento. Sin el respaldo de la formación naranja el aspirante popular no podrá convertirse en nuevo presidente en sustitución de Pedro Antonio Sánchez, quien dimitió por estar investigado en varios procesos de corrupción.



Las conversaciones entre ambos partidos se centran casi en exclusiva en la supresión de los aforamientos, algo que, a diferencia de los que ocurre en el ámbito nacional, en Murcia resulta factible sin esperar a una modificación constitucional, según el partido de Albert Rivera. La supresión de los aforamientos figura también entre los términos incumplidos del pacto de investidura de Rajoy.



"Ciudadanos tendría que dar muchas explicaciones si no le da su apoyo a un candidato que tuvimos de cambiar porque existía la amenaza de un tripartido en contra de la voluntad de los murcianos", advirtió ayer el número tres del PP, Fernando Martínez-Maíllo en respuesta a las amenazas de la formación naranja.