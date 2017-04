Díaz defiende su condición ganadora frente al aviso de Sánchez de que con ella el PSOE será la tercera fuerza

Apenas abierto el proceso oficial, las primarias del PSOE empiezan a coger intensidad y se hace más visible el cuerpo a cuerpo entre los candidatos a liderar el partido. Pedro Sánchez advierte de que con Susana Díaz al frente de la organización en PSOE no gobernará nunca y se convertirá en la tercera fuerza política del país, por detrás de Podemos. "La única vez que fui candidata gané, y bien", replicó la presidenta andaluza al ex secretario general de los socialistas. Díaz intervino ante algo más de 600 personas en Alcalá de Henares en uno de sus primeros actos de campaña.



Patxi López pide a Pedro Sánchez "un poquito de humildad" por empeñarse en dejar constancia en su discurso de que "los demás no somos de los militantes, de izquierdas o del siglo XXI".



Los diputados José Luis Ábalos y Adriana Lastra fueron ayer los encargados de formalizar la candidatura del ex secretario general al puesto del que hubo dimitir en octubre. Al igual que en otras ciudades, en las que se están dando a conocer plataformas de apoyo a los aspirantes, unos 200 militantes del PSC asistieron ayer a la presentación del grupo catalán de apoyo a Sánchez.



En el proceso de primarias podrán participar 187.360 militantes, según el censo provisional del PSOE, que será definitivo el 28 de abril, una vez solventadas las reclamaciones. Esta cifra supone que el partido perdió 11.000 afiliados desde la primarias de 2014 y tiene ahora 2.000 menos que en la consulta interna sobre el pacto de gobierno con Ciudadanos realizada febrero del año pasado. A tenor del censo provisional los aspirantes tendrán que respaldar su candidatura con 9.368 avales, un cinco por ciento del total de la militancia.



Los tres candidatos a liderar el PSOE coincidirán hoy en Barcelona en un gran homenaje a Carmen Chacón, la exministra de Defensa fallecida hace unos días a los 46 años. Será en el pabellón 2 de Montjuïc, un lugar muy simbólico por tratarse del espacio en el que se celebró el consejo nacional del PSC que proclamó a Chacón candidata a las elecciones generales de 2008, en las que los socialistas catalanes obtuvieron 25 diputados, el mejor resultado de su historia.



El homenaje a Carme Chacón se prevé multitudinario y reunirá a personalidades del mundo cultural, jurídico, académico, así como su familia, amigos y representantes de todos los partidos políticos. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero será uno de los que intervengan, al igual que la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega y el líder del PSC, Miquel Iceta, entre otros. Xavier Sardá conducirá el acto, en el que también participarán el escritor y cineasta David Trueba; Mireia Chacón, hermana de la exministra; el actor Roberto Álvarez y el que fuera jefe de Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez. Se emitirán vídeos de recuerdo, uno de ellos del presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández.