El líder de Esquerra propone declarar la independencia si no se celebra el referéndum

El líder de ERC y vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, propuso ayer declarar la independencia en caso de que el Gobierno de Mariano Rajoy impida la celebración del referéndum prometido, como muy tarde, para septiembre.



Consciente de que la opción de la consulta pactada no prosperará, Junqueras quiso avalar una declaración secesionista del Parlament con la mayoría independentista que registra ahora la Cámara, y no mencionó la cita unilateral que defiende la CUP. El presidente de Esquerra llamó a esta opción "cláusula de desbloqueo" y dijo que figura en el programa con el que la coalición Junts pel Sí (JxS) concurrió a las elecciones "plebiscitarias" de septiembre de 2015.



En ese programa electoral, que las fuerzas soberanistas no han cumplido, figuraba una declaración unilateral de independencia al término de la fase de construcción de las llamadas "estructuras de Estado", la celebración de unas elecciones constituyentes al cabo de 18 meses de legislatura y, después, un referéndum para validar un texto fundamental.



Sin embargo, no preveía la celebración de la consulta prometida por Carles Puigdemont, que ha sido la apuesta del soberanismo durante el último año.



La propuesta de ruptura unilateral de Junqueras coincide en el tiempo con un anuncio del Ejecutivo de Puigdemont que la contradice: un acto en favor del referéndum con el que ERC y el PDeCAT quieren dar imagen de unidad tras la crisis abierta por el espionaje al número dos de la antigua Convergència, David Bonvehí.



El PDeCAT iba a llevar el caso ante el fiscal, pero Bonvehí renunció ayer a hacerlo porque "se puede interpretar como una falta de sintonía dentro de Junts pel Sí o porque puede perjudicar el proceso independentista".



En declaraciones en el Parlament, Bonvehí aclaró que cambió de opinión tras consultarlo "con familia, amigos y compañeros de partido", por lo que no llevará a Fiscalía la grabación de la conversación que mantuvo en una reunión con alcaldes y militantes de su comarca, el Bages (Barcelona), en el que revelaba planes del partido al buscar un candidato para unas futuras elecciones. El PDeCAT sospecha que fue ERC el que filtró la grabación en la que Bonvehí pone en entredicho el éxito del procés, por lo que lleva días pidiendo a Esquerra que tome "medidas".



Como no lo ha hecho, el alcalde de Manresa, Valentí Junyent, del PDeCAT, apartó de sus funciones a la edil de ERC Mireia Estefanell, salpicada por la grabación.