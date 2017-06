La 'número dos', Adriana Lastra: "Este fin de semana el PSOE pone rumbo a la Moncloa"

Más de un millar de delegados socialistas abordan desde hoy el que pretende ser el congreso de su relanzamiento político. Así lo presentó ayer la próxima vicesecretaria del partido, la diputada Adriana Lastra, para quien "este fin de semana el PSOE pone rumbo a la Moncloa".

Tras completar ayer el proceso de acreditación de los representantes de las distintas federaciones, el 39 congreso federal entra hoy en sus horas productivas. La primera jornada estará dedicada al debate en tres comisiones de los documentos sobre la estrategia futura del partido en lo político y en lo social, economía y empleo y el modelo de partido. A las ponencias en esos tres grandes bloques están presentadas cerca de 7.000 enmiendas, cuyo debate consumirá la mayor parte de la jornada de los delegados.

Por primera vez, el PSOE adquirirá en este congreso un distanciamiento crítico con la socialdemocracia y el socialismo español de los últimos tiempos, por haber renunciado a desarrollar un proyecto propio frente al modelo neoliberal imperante. Aunque los socialistas se reafirman en que los principios que les guían siguen siendo los de siempre: igualdad, libertad y solidaridad, introducirán como un nuevo principio básico del socialismo democrático la "sostenibilidad ambiental".

En un contexto que busca la pacificación del partido después de la cruda batalla interna de las primarias, no son previsibles grandes discrepancias en los postulados finales. Sin embargo, hay asuntos que desatarán controversias abiertas como la definición de España como un Estado plurinacional que defiende el sector sanchista, que con el apoyo del 60% de los delegados tiene garantizado ya que muchas de sus posiciones se conviertan en las resoluciones finales del partido. Ese mismo respaldo permitirá a Pedro Sánchez tener una ejecutiva de su total confianza, en la que Adriana Lastra será la número dos.

Ante los reproches por una dirección a medida, con escasa incorporación de los sectores del partido que están detrás de quienes confrontaron con el nuevo secretario general, el futuro secretario de Organización, José Luis Ábalos, aseguraba ayer que no se trata de una ejecutiva pensada desde la "perspectiva de la integración" sino de "un equipo en quien confiar y que le resulte efectivo". Para integrar a representantes de las otras candidaturas que compitieron con Sánchez en las primarias "están los órganos de representación" del partido, como el comité federal, máximo órgano entre congresos, en los que sí quedará patente la "pluralidad" de la organización. En medio de los últimos preparativos para el congreso, Adriana Lastra ejercía ayer como segunda del partido. El lunes se sabrá si además es la nueva portavoz parlamentaria.

Una de las principales incógnitas es si el 39 Congreso del PSOE mostrará inequívocamente su rechazo a la decisión de abstenerse para permitir la investidura de Mariano Rajoy. Aunque se han presentado enmiendas que proponen "pedir perdón" por esa decisión, la posición que se perfila mayoritaria es la de criticar la abstención como una posición que "se limitó a dejar el camino expedito al PP en unos momentos en que los españoles están especialmente sensibilizados ante las agresiones sociales y laborales, y los escándalos de corrupción que azotan al PP, sin olvidar la crisis territorial que se sufre en Cataluña".

No obstante, en las últimas horas en el entorno de Pedro Sánchez se mostró dispuesto a no incidir en este asunto: "no lo veo necesario, ese tema está resuelto en las primarias del 21 de mayo y no creo que haya que subrayarlo más", dijo ayer Ábalos en una entrevista en RNE.