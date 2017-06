El PSOE reconoce el carácter "plurinacional" de España

El PSOE ha aprobado hoy en la ponencia política de su 39 Congreso Federal el compromiso de "perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional de España", si bien se deja claro que "la soberanía reside en el conjunto del pueblo español".

El debate sobre la plurinacionalidad del Estado era una de las principales discusiones del 39 Congreso Federal del PSOE que se celebra en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, una cuestión que se ha abordado en la comisión política, presidida por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, y con Cristina Narbona, Josep Borrell y Carmen Calvo como ponentes.

En esta comisión, el apartado dedicado a la plurinacionalidad ha sido aprobado finalmente, después de que la enmienda que pedía su supresión, y que ha defendido la delegación asturiana, haya sido rechazada por 41 votos a favor y 165 en contra de los delegados, resultado que supone que la enmienda ni siquiera pasará al debate final del plenario.

Dicho apartado aprobado, bajo el título "un modelo territorial estable y equilibrado", defiende que "una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución".

El Congreso Federal del PSOE, en imágenes

"Las tensiones relacionadas con la organización territorial del Estado han sido una constante en la historia de la España moderna. Y la falta de soluciones comúnmente aceptadas han ocasionado tensiones competenciales, y en los últimos años también identitarias, basadas en supuestos agravios comparativos", recalca dicho apartado.

Por ello, prosigue, "ante esta situación los socialistas entendemos que el federalismo, con sus premisas de cooperación, colaboración, solidaridad y lealtad institucional e interterritorial, como se defiende en nuestra Declaración de Granada, puede y debe ser la solución de una España orgullosa de su diversidad y comprometida con el autogobierno de las comunidades que la integran".

En un mensaje a través de Twitter, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha celebrado que el compromiso de Pedro Sánchez haya recibido luz verde por parte del congreso del PSOE: "El 39 Congreso Federal del PSOE da un paso más en su propuesta de una reforma constitucional federal", ha señalado, adjuntando una imagen con el texto del apartado aprobado sobre la plurinacionalidad, que ya ha sido duramente criticado por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

De esta manera se cierra una de las cuestiones que habían generado más debate interno antes del congreso socialista, después de que en la campaña de primarias Pedro Sánchez defendiera que Cataluña debe ser reconocida como "una nación dentro de una España nación de naciones".

Este sábado por la mañana, el presidente de Extremadura y líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, aseguró sobre este debate a su llegada al cónclave que "uno puede llamarse cono quiera siempre que eso no signifique tener más derechos; los nombres no dicen nada si no hay nada detrás".

"Si se mantiene el compromiso por el que la soberanía reside en el pueblo y el compromiso de la indisoluble unidad de la nación española, y si se mantiene que España es plural y diversa, ¿dónde está el problema?", afirmó. "La base fundamental es dónde está la soberanía y si está en juego o no la unidad de España. Y hoy va a quedar claro que, ni una cosa ni otra, están en juego".

También al inicio del congreso, la presidenta andaluza y rival de Sánchez en las primarias, Susana Díaz, indicó al ser preguntada sobre el debate de la plurinacionalidad que ella defiende el artículo 2 de la Constitución: "Saben que defiendo que en este país la soberanía nacional reside en todos los españoles y es lo que hemos defendido todos los socialistas en Granada y seguimos defendiendo"



Premio para el PSC

El reconocimiento de la plurinacionalidad de España supone un espaldarazo para el PSC, cuyo apoyo durante los últimos meses a Pedro Sánchez ha sido premiado por el líder del PSOE con la inclusión de tres miembros de los socialistas catalanes en la nueva Ejecutiva Federal.

A pesar de que la nueva dirección del PSOE será más reducida y que el PSC vio también disminuido su censo de militantes para poder participar en las primarias, la formación liderada por Miquel Iceta ha logrado finalmente mantener sus tres miembros en la ejecutiva, un hecho recibido con "mucha satisfacción" desde el PSC.

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, se hará cargo de la Secretaría de Cohesión Social e Integración; el alcalde de Viladecans, Carlos Ruiz, responsable en Cataluña de las dos últimas campañas de primarias de Sánchez, será el secretario de Industria, Turismo y Comercio; y, contra todo pronóstico, el aranés Paco Boya, exsenador y exsíndico de Arán, ocupará la Secretaría de Montaña, de nueva creación.



Se refuerza el poder de las bases

Otra de las decisiones adoptadas es que los militantes del PSOE elegirán por voto directo a un tercio de los componentes del Comité Federal, el máximo órgano del partido entre asambleas, según la modificación de los estatutos del partido aprobada.

La enmienda introducida por iniciativa del equipo de Pedro Sánchez refuerza aún más el poder de decisión de las bases en detrimento de los aparatos de los territorios, lo que ha suscitado malestar en algunas federaciones, como la andaluza.

Hasta ahora, los estatutos del PSOE establecían que un tercio de los miembros del Comité Federal, integrado por alrededor de 300 personas, lo decidía el congreso federal, mientras que el resto correspondía a los congresos regionales en función del número de afiliados.

Con el cambio incorporado, un tercio se elegirá en el 39 congreso federal que se está celebrando en Madrid, otro por las asambleas regionales y el restante, por los afiliados.

A ellos se añaden como miembros natos los componentes de la Ejecutiva Federal, los barones del partido, los portavoces parlamentarios, el presidente de la FEMP y algunos cargos de Juventudes Socialistas.

Federaciones como Andalucía interpretan que la medida provoca una modificación en el reparto de puestos que le corresponde a cada territorio y resta poder a los aparatos.

El Comité Federal tiene entre sus tareas examinar la gestión de la Ejecutiva, aprobar el programa electoral de ámbito estatal, ratificar las propuestas de candidatos y las listas electorales o designar al candidato a la Presidencia del Gobierno.



Reunión de 10 minutos con Susana Díaz

Mientras, entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y los líderes regionales han negociado durante toda la tarde para consensuar la composición del Comité Federal y la Comisión de Ética y Garantías. El objetivo es que todas las federaciones se sientan integradas en los órganos de representación.

En el caso de la reunión entre Sánchez y Susana Díaz, el encuentro ha durado solo 10 minutos. El líder del PSOE y la que fuera su principal adversaria en las primarias no se reunían desde diciembre de 2015, con motivo del Comité Federal que fijó la política de alianzas del PSOE después de las elecciones generales del 20 de diciembre.

Pese a la brevedad de la reunión, la secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta ha trasladado a Sánchez, al que no ha pedido "cuota" en la nueva Ejecutiva, que tiene el "apoyo" de Andalucía para "hacer el equipo que a él le parezca bien" y para contar con la gente de la que se quiera rodear, "los mejores para que el PSOE vuelva a ser la alternativa de gobierno en España", según ha explicado ella misma a los periodistas.

Finalmente, un total de ocho andaluces, todos ellos afines al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, forman parte de la nueva Ejecutiva Federal, que se someterá este domingo a votación en el 39 Congreso.

Se trata del sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que será el nuevo secretario de Relaciones Institucionales; la cordobesa Carmen Calvo, que estará al frente de Igualdad; la onubense María Luisa Faneca, que dirigirá la Secretaría de Pesca, y el sevillano Francisco Salazar, que se ocupará de la Secretaría de Acción Sindical.

Por su parte, la gaditana María Jesús Castro estará al frente de la Secretaría de Mayores; el malagueño Ignacio López, de la de Movimientos Sociales; el alcalde de Jun (Granada), José Antonio Rodríguez, de Dinamización Social, y el exalcalde de Almería Fernando Martínez, de la Secretaría de Memoria Histórica.

Todas las provincias andaluzas, menos Jaén, estarán representadas en la nueva dirección del partido.

Tras inaugurarse esta mañana, el cónclave está discurriendo sin sorpresas ni sobresaltos, aunque en un ambiente frío y tenso entre Sánchez y los que fueron sus adversarios en las primarias: "la tensión se corta con un cuchillo", reconocía un delegado.

"Lo que hay aquí son muchos observadores y muchos invitados, parece que se trata de rellenar", criticaba un 'susanista'.



Distintas fuentes coinciden en que Sánchez tiene "prácticamente cerrada" ya la composición de la nueva ejecutiva, por lo que su conversación con las delegaciones de cada federación se centrará en los otros dos órganos que se eligen este domingo, el Comité Federal y la Comisión de Ética y Garantías.

Algunos delegados andaluces han reconocido a Efe que, puesto que el voto es secreto (en urna), no seguirán las instrucciones y votarán que no a una ejecutiva que ni es "integradora" ni les representa. "Me niego a votar a estos hoolingans", se ha quejado uno de ellos.

Otros destacados 'susanistas' optarán por no acudir este domingo a la votación, alegando compromisos inexcusables en sus lugares de origen. Esto no impedirá que la ejecutiva de Sánchez consiga un apoyo en torno al 80%, según esperan todos.

La ejecutiva de Sánchez contará con entre siete y nueve socialistas andaluces, todos ellos personas de confianza del secretario general, que está elaborando "personalmente" la lista.

Rechazo a gestación subrogada y a vientres alquiler

Por otra parte, la ponencia de política social del 39 Congreso del PSOE ha ratificado su rechazo a la práctica de los vientres de alquiler y a la gestación subrogada, han informado fuentes socialistas.

A la espera de la redacción definitiva del texto, el congreso socialista asume la equiparación de los vientres de alquiler y de la maternidad subrogada, de modo que en el documento definitivo aparecerán ambas expresiones.

Y aparecerán ambas para dejar claro que el PSOE rechaza estas prácticas por cuanto "suponen una mercantilización de las mujeres". De este modo queda rechazada la enmienda presentada por Juventudes Socialistas. Ha sido descartada con 175 "noes" y 31 tan sólo "síes".

Sale adelante, por tanto, la posición del documento programático de Pedro Sánchez, en el que se plasmaba ese rechazo a la "mercantilización" de las mujeres a través de la gestación subrogada y de los vientres de alquiler.

El texto del equipo de Sánchez que venció en las primarias establece, además, que el PSOE "no puede abrazar ninguna práctica que pretenda socavar los derechos de las mujeres, de las niñas", ni "apuntalar la feminización de la pobreza".

La diputada Ángeles Álvarez y la asociación "No somos más hijas", contraria a la maternidad subrogada, habían pedido antes del debate y de la votación de este punto que no se aceptaran "soluciones intermedias".

"La única solución es que si soy de izquierdas y soy feminista, nunca aceptaré un contrato por el que una parte renuncia a sus derechos", había resumido la portavoz de la citada asociación, Alicia Miralles.



Contra la reforma laboral

El dictámen de la comisión económica del 39 Congreso del PSOE recoge también una apuesta clara por la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP.

Este fue uno de los compromisos de Pedro Sánchez en su campaña de las primarias a la Secretaría General.