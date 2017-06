Puigdemont compara la lucha contra ETA con el proceso independentista

El presidente catalán, Carles Puigdemont, generó ayer, en el 30.º aniversario del atentado de Hipercor en Barcelona, una fuerte polémica al comparar la lucha contra ETA y el proceso soberanista catalán. El atentado de Hipercor se saldó con 21 muertos y 45 heridos. Puigdemont llamó, ante los miembros de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, a "persistir" en el proceso independentista catalán, aludiendo para ello a la "persistencia" que hubo en el combate contra ETA.

En un discurso con motivo de la toma de posesión de dos nuevos miembros de la Comisión, Puigdemont resaltó que "si no hubiera sido por la persistencia, este combate (contra ETA) no se hubiera ganado", y precisó que hoy se está "más cerca del ideal de justicia ante quien intenta laminarlo porque hemos persistido". A lo que añadió: "En unos años diremos lo mismo: que hemos conseguido lo que el pueblo de Cataluña se ha propuesto porque persistimos, porque no nos resignamos".

Las palabras de Puigdemont provocaron la inmediata indignación de varios dirigentes políticos. Así, la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas (C's), le afeó ese tipo de comparaciones, asegurando que no son "lo mas adecuado" y le pidió persistencia para hablar de los temas que interesan "a todos los catalanes", como la lucha contra la corrupción, la creación de empleo o la financiación autonómica. El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, le exigió, por su parte, una "disculpa ante todas las víctimas de ETA" por las "desafortunadas" declaraciones.

Puigdemont, que horas después fue abucheado al iniciar su intervención en el acto de homenaje en Barcelona a las víctimas del atentado de Hipercor, al que, entre otros dirigentes políticos, asistió el lendakari Urkullu mantuvo una reunión con este en el Palau de la generalitat, tras la que no hubo comparecencia ante los medios. Ambos defendieron un proceso dialogado para "reformular" el Estado de modo que responda a las "diversas realidades nacionales" y subrayaron que la legalidad "no es inmutable" y no debe "convertirse en un corsé".