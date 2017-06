Absueltos los acusados de 'Mercasevilla', un caso que instruyó Alaya

Después de veinte sesiones de vista oral, la juez de lo penal 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez dictó la absolución de los exconcejales Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Gonzalo Crespo (PSOE), quienes junto a otros ocho acusados, también exonerados, se sentaban en el banquillo por la venta de suelos de Mercasevilla en 2006. La juez Mercedes Alaya, responsable posteriormente del caso ERE, comenzó a instruir en 2009 la causa al considerar ilegal la operación.

Ahora, en la sentencia, de 393 folios, la juez Yolanda Sánchez asegura que sólo existen contra los acusados "meras sospechas", que no se acreditó ningún "concierto previo" ni existe prueba, "ni siquiera indiciaria", de que Torrijos presionara para la convocatoria de un concurso o una subasta de los suelos ni que "se confabulara con los restantes acusados". Ninguno de los acusados se benefició o tuvo estímulo económico por parte de Sando, y no existen pruebas de que quieran defraudar a la Administración, establece la juez en la sentencia. La Fiscalía pedía dos años de prisión para los dos concejales y para otros ocho acusados, entre ellos el ex director general de la lonja Fernando Mellet y Domingo Castaño, exasesor del alcalde de Sevilla.