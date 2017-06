Rajoy reclama a Pedro Sánchez que "sea claro" y explique la plurinacionalidad

El presidente Rajoy reclamó ayer a Pedro Sánchez que "sea claro" y explique qué significa la apuesta de los socialistas por la plurinacionalidad. En Bruselas, donde asiste a la cumbre de la UE, el jefe del Ejecutivo aseguraba ayer no tener dudas del apoyo del líder del PSOE a la defensa de la unidad de España y de la soberanía nacional "pero no creo que tenga ningún sentido darle vueltas a lo establecido en la Constitución sobre nacionalidades y regiones por razones que no se nos han explicado".

Sánchez volverá a ejercer la próxima semana de forma oficial como "jefe de la oposición" pese a no ser diputado. Será en un acto institucional del Congreso, en homenaje a los parlamentarios de las Cortes Constituyentes, presidido por los Reyes. Lo monarcas saludarán a los ministros y a Sánchez, como jefe del partido mayoritario de la oposición. En la posterior sesión solemne del pleno del Congreso, el líder socialista podrá volver a ocupar un escaño en el hemiciclo, a lo que renunció hace ocho meses.