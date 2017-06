'The New York Times' pide a Rajoy que permita la consulta y llama a los catalanes a votar "no"

El diario The New York Times pide en un editorial a Mariano Rajoy que autorice la consulta independentista que la Generalitat quiere celebrar el próximo 1 de octubre y llama a los catalanes a votar "no". Un apoyo expreso al procés del que el Gobierno de Carles Puigdemont se valió ayer para insistir en su demanda al Ejecutivo del PP.

Y además, con ironía. En su cuenta de Twitter, Puigdemont escribió: "Veo que la idea del golpe de Estado en forma de referéndum no lo acaban de comprar". A lo que el consejero de Exteriores, Raül Romeva, añadió por la misma vía: "El nytimes intenta guiar al Estado por el camino de la democracia: lo mejor sería permitir el referéndum".

En un editorial que titula El desafío de Cataluña a España, el prestigioso rotativo estadounidense razona que el Gobierno de Rajoy podría rebajar el "fervor" independentista otorgando a Cataluña un mejor trato económico y negociando "de buena fe" con los líderes catalanes para encontrar una "solución política", más que confiando en una "interpretación restrictiva" de la Constitución por parte de los tribunales. Antes, sin embargo, el diario se inclina por que los catalanes puedan acudir a las urnas y votar con todas las de la ley, pero agregando que la mejor opción para ellos sería optar por el "no" y la permanencia en el Estado español, para no perder privilegios como la pertenencia a la UE.

El diario también recoge la consulta del 9-N y el juicio al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y su condena por haber permitido la celebración de la consulta, un hecho que el New York Times ha criticado porque solo sirvió, desde su punto de vista, para aumentar el número de independentistas.

El diario ya publicó el pasado enero un artículo de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en el que instaba a "defender la libertad en Cataluña" a raíz de la querella de la Fiscalía contra los miembros de la mesa del Parlament por haber permitido un debate sobre la independencia.

Para el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, la consulta que promueve la Generalitat es ilegal, por lo que su formación ni la apoyará ni participará en ella, caso de que llegara a celebrarse, aunque sí cree que hay una demanda "legítima" de muchos catalanes a la que hay que hacer frente. Dando por hecho que la consulta no podrá celebrarse, Garzón expone que el hecho de que las urnas no se abran el 1-O no solo no resuelve el problema catalán, sino que cuanto más tiempo pase sin darse una solución a todos esos ciudadanos que quieren separarse, más independentistas habrá.