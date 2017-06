En directo: Bárcenas comparece en el Congreso

El extesorero del PP Luis Bárcenas acudirá hoy al Congreso de los Diputados para comparecer en la comisión de investigación de la supuesta financiación ilegal del PP, aunque no tiene intención de hablar para no entorpecer su estrategia de defensa en los casos en los que está inmerso. Con la comparecencia de Bárcenas se abren los trabajos de esta comisión que ha centrado buena parte de la batalla política en el Congreso, con toda la oposición unida frente al PP.



















El PSOE, Podemos y Ciudadanos, junto con otros partidos de la oposición, han acordado con su mayoría los trabajos y las comparecencias mientras el PP se ha quedado solo pidiendo limitar el periodo y el objeto a investigar, aunque no descarta recurrir al Tribunal Constitucional con este reclamo.



Esta contienda, además, no se ha quedado en la Cámara Baja y ha llevado a los 'populares' a impulsar en el Senado lo que habían pretendido en el Congreso: una comisión para investigar la financiación de todos los partidos. Luis Bárcenas está citado en el Congreso a las diez de la mañana. El formato de su comparecencia es monográfico, con lo que cada grupo dispondrá de veinte minutos para formularle todas las cuestiones que deseen y que previsiblemente quedarán sin respuesta.



La semana pasada el entorno del extesorero anunció que Bárcenas no responderá a las preguntas de los diputados y se acogerá al derecho que tiene por ley a no hablar al estar envuelto en dos procesos: está siendo juzgado por la trama Gürtel y a la espera de juicio en la causa por los llamados papeles de Bárcenas sobre la caja B del partido.



Sin pactos

Desde el PP y el Gobierno se ha insistido en los últimos días en negar ningún pacto con Bárcenas para que no hable y los dirigentes populares y miembros del Ejecutivo han considerado un insulto y una ofensa que se insinúe siquiera tal acuerdo. Y aunque Bárcenas previsiblemente no vaya a hablar, en el PP aseguran que no preocupa lo que pueda decir el extesorero, porque según subrayan no tiene credibilidad.Además, en el PP insisten en que desconocen la estrategia de su extesorero. Fuentes de la defensa de Bárcenas han señalado en cualquier caso que la intención mañana es no contestar a las preguntas que formulen los diputados. Desde el PP se ha denunciado que los trabajos de este órgano de investigación se vayan a iniciar ya mañana cuando todavía la Mesa del Congreso no ha resuelto su, el objeto y las administraciones a investigar.La semana pasada, el PP remitió a la Mesa un escrito pidiendo que reconsiderase su decisión de no atender a este ruego. Si como es de esperar el órgano de gobierno del Congreso vuelve a rechazar la petición, los 'populares' estudian ya. Y no descartan pedir entonces la suspensión cautelar de la Comisión hasta que el TC resuelva. Pero eso ya no impedirá la comparecencia de mañana del extesorero de los 'populares'.Una cita que tiene lugar tan solo seis días después de que los principales miembros de la cúpula del PP de Aznar declararan en el juicio del caso Gürtel, dondey aseguraron que Bárcenas nunca les pidió mediar para otorgar ningún beneficio ni adjudicación a ninguna empresa.Además, la Comisión comenzará hora y media antes de que en la calle Génova, en la sede nacional del PP, Mariano Rajoy reúna a la cúpula del partido y a sus 'barones' regionales. Y es que el pasado viernes el PP convocó a sus principales dirigentes a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Para cuando los 'populares' se reúnan ya se sabrá si Bárcenas, finalmente,