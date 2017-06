Un avión rompe el tren de aterrizaje y bloquea el aeropuerto de Tenerife Sur

Un avión de la compañía Jet 2 procedente de Manchester ha bloqueado la pista del Aeropuerto Tenerife Sur al reventar varias ruedas de su tren de aterrizaje al tomar tierra, un incidente en el que no ha habido heridos, han informado fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).





Tren y marcas en pista al reventar varios neumáticos tras aterrizaje en Tenerife Sur. Vuelos desviados a otros aeropuertos. #SafetyFirst pic.twitter.com/dKEHyXOns9 — Controladores Aéreos (@controladores) 27 de junio de 2017

El incidente se ha producido hacia las 13.40 horas y de momento ha obligado al desvío de once vuelos de llegada, tres a Tenerife Norte y ocho a Gran Canaria.La incidencia ha producido además elSe trabaja en la retirada de la nave de la pista, pero los trabajos son complicados y aún no hay una hora estimada para poder recuperar la operatividad de Tenerife Sur.En el avión, un Airbus 330, viajaban 320 pasajeros y once tripulantes.