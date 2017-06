Alfonso Alonso urge al PP "a hacer una catarsis en materia de corrupción"

"Nosotros mismos necesitamos hacer una catarsis en materia de corrupción, respecto de lo que ocurrió, para tener la garantía y la certeza de que no vuelva a ocurrir". El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, defiende en estos términos la posición activa que el partido debe adoptar ante el cerco de las causas de corrupción en las que parece implicado. Alonso es partidario de "una depuración de responsabilidades", condicionada a que los procesos judiciales "no se estiren" en el tiempo.

El exministro está convencido de que "no hubo financiación irregular" en el PP aunque reconoce la evidencia de "algunos casos muy importantes y recientes" que, a su juicio, requieren otra disposición por parte del partido.

El nuevo portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, se estrenó ayer en la sesión de control de la Cámara Alta con una dura invectiva dirigida contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al que anunció que, con más de "800 imputados" de su partido y una treintena de sumarios abiertos, "la próxima mayoría del PP puede que sea en Soto del Real y no precisamente en su ayuntamiento". "Como en España hay tribunales independientes y no tribunales de la Inquisición, no creo que ustedes vayan a mandar a Soto del Real a nadie", le replicó el ministro.