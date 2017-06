Pablo Iglesias critica el discurso del Rey: "No estuvo a la altura por su equidistancia"

"No ha estado a la altura" por su "equidistancia entre los demócratas y los que no lo eran". El líder de Podemos, Pablo Iglesias, criticó ayer así la intervención de Felipe VI en la celebración de los cuarenta años de las primeras elecciones democráticas. Para Iglesias, "no es aceptable" que estuvieran "ausentes las víctimas de la dictadura", a las que Podemos homenajeó con claveles rojos. "Mientras el Congreso no reconozca a los luchadores por la democracia, nuestra actitud va a ser solemne y de respeto pero de recordatorio de todas esas personas que se dejaron la vida por traernos la democracia, por desgracia ausentes de los discursos". "El jefe del Estado debería comprender que España va más allá de la monarquía, que España es plurinacional", añadió. El líder de Podemos gritó en el hemiciclo un "Viva la democracia", coreado solo por los miembros de su grupo. "Después de cuatro vivas al Rey hemos considerado que el Congreso merecería un 'viva la democracia'; aquí conmemoramos la democracia, no la monarquía", señaló después. Como en las dos ocasiones anteriores en las que Felipe VI acudió a la Cámara Baja, los diputados de Podemos no aplaudieron al Rey, al igual que los nacionalistas catalanes y vascos. Además, los representantes del PdeCAT exhibieron carteles con una urna para reivindicar el referéndum soberanista.