El PSOE rechaza sentarse con Montoro tras su reprobación por la amnistía fiscal

Cristóbal Montoro se convirtió ayer en el segundo miembro del Gobierno de Rajoy reprobado por el Congreso. Como ya ocurriera en mayo pasado con el titular de Justicia, Rafael Catalá, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, con la excepción del PP, mostró su desaprobación al ministro de Hacienda por la amnistía fiscal, anulada por el Tribunal Constitucional.

Después de que la reprobación saliera adelante con 197 votos a favor, 135 en contra y cinco abstenciones, Montoro encajó con deportividad la resolución de la Cámara Baja al señalar que "no tiene consecuencia práctica, es un acto político más, un reproche, hay que darle el valor y aceptarlo dentro de las reglas democráticas".

La primera de las consecuencias es, sin embargo, que los socialistas no se reunirán con el ministro de Hacienda para negociar el techo de gasto, paso preliminar para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2018.

En sustitución del titular de la cartera hoy se sentarán con los secretarios de Estado de Hacienda y Presupuestos para conocer los objetivos de déficit y deuda para las Administraciones Públicas de los que parte el Gobierno para elaborar las cuentas del próximo ejercicio. La posición de los socialistas complica al Ejecutivo la aprobación del techo de gasto después de que Ciudadanos condicionara su apoyo a una reducción del IRPF.

El Congreso aprobó ayer con los votos del PP, Ciudadanos, el PNV y PDeCAT la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y Canadá, conocido como CETA, sus siglas en inglés. Podemos se opuso al tratado de libre comercio y el PSOE consumó la abstención anunciada tras un sorprendente cambio de posición.

Eso lo convirtió ayer en blanco de las críticas del Partido Popular. "No se puede ser equidistante entre más Europa o más populismo", reconvino a los los socialistas la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para quien "no hay nada menos progresista que votar contra el progreso y no hay nada más antieuropeísta que votar contra la propia Europa".

El CETA es un tratado mejorable, apuntan los socialistas, que aseguran defender un libre comercio que "abra fronteras" pero "garantice derechos al mismo tiempo".

El PSOE se quedó ayer solo en el rechazo a la primera autorización de la legislatura de actividades extraparlamentarias de los diputados, al albergar dudas sobre una treintena de casos.

Los socialistas sostienen que la Ley Electoral establece que la actividad parlamentaria exige "dedicación exclusiva" y sólo deben permitirse excepciones de compatibilidad para actividades como la gestión del patrimonio propio, la creación literaria o la participación en programas y tertulias sin percibir salario. El PP reprocha a los socialistas el cambio de posición al dejar constancia de que, con la misma legislación, apoyaron el informe de actividades de la anterior legislatura.

La mayoría absoluta de los populares en el Senado permite que marquen las comparecencias ante la comisión que investigará la financiación de los partidos políticos. El PP se opone a llamar sus propios responsables, lo que centraría el trabajo de la comisión en el resto, por entender que resulta innecesario una vez que declaren ante el grupo del Congreso que investiga sus cuentas. PSOE, Podemos y ERC anunciaron ayer su retirada de la comisión del Senado, que califican de "farsa".