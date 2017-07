Junqueras niega que el referéndum sea "parecido" al 9N

El vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha recordado hoy al conseller Jordi Baiget que la diferencia entre un referendo vinculante y un proceso participativo como el del 9N de 2014 "es enorme", por lo que ha negado que el referéndum que prepara el Govern sea "parecido".

En declaraciones a Rac1, Junqueras se ha referido así a lo manifestado por el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, de que "quizá tengamos que hacer alguna cosa diferente (a un referéndum), y una cosa diferente se puede parecer a un 9N", si bien "lo único" que puede hacerlo diferente es que en lugar de dos millones vayan a votar cuatro millones de personas.

Según Junqueras, aunque a él no le gusta opinar sobre declaraciones de otras personas, sí que ha querido destacar que "la principal diferencia" entre el referéndum que el Govern prepara para el 1 de octubre y lo que hubo el 9N "es que aquello fue un proceso participativo y no era vinculante".

"La diferencia entre convocar un referéndum vinculante y hacer un proceso participativo es enorme", ha advertido el vicepresidente del Govern antes de matizar también, sobre la participación, que "la jurisprudencia internacional dice que no hay mínimos exigibles" para que su resultado pueda ser vinculante.

Junqueras sí que ha coincidido con Baiget, en cambio, en que la ley de referéndum prevista por JxSí y la CUP puede acabar siendo suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), que es algo con lo que el Govern ya cuenta: "porque lo llevan todo al TC, la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, la de Emergencia Habitacional, la de Pobreza Energética o la del derecho civil catalán, por ejemplo".

Ha subrayado, en este sentido, que "quien actúa de forma unilateral es el Gobierno español, al llevarlo todo al TC e imponer la suspensión cautelar" de las leyes que aprueba el Parlament.

El vicepresidente ha considerado que el Gobierno central se equivoca al no tener en cuenta que "cuando aparece un editorial en el New York Times o un artículo en el Financial Times en los que abogan por que se haga el referéndum, y hay tanta gente que se expresa en el mismo sentido, es porque estamos hablando de un derecho básico".

Sobre la ley del referéndum y su amparo en el derecho internacional, Junqueras ha apuntado que "de legalidad solo hay una, que es la que emana de la voluntad democrática de los ciudadanos".

Junqueras también se ha referido a unas declaraciones realizadas por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la que expresa sus dudas sobre la posición que adoptará el ayuntamiento porque no desea perjudicar a los funcionarios municipales.

"Nosotros -ha señalado- intentamos proteger a todos, quien pone en peligro a los ciudadanos es quien desea impedir sus derechos, entre ellos el de votar", y en este punto, le ha recordado a Colau que "no hay funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona en los procesos electorales, ni uno, no los ha habido nunca" puesto que en este municipio y en el de Badalona los agentes electorales siempre los designa la Generalitat.

Sobre el día después al referéndum, el 2 de octubre, Junqueras ha señalado que si gana el "sí" a la independencia ésta se tiene que implementar "desde el mismo momento", si bien el Govern estará dispuesto a hablar con el Gobierno del Estado sobre las condiciones de la secesión, en lo que se conoce como la negociación "de activos y pasivos".