Homs estalla contra el cese de Baiget: "Hasta los huevos"

La destitución del consejero de Empresa, Jordi Baiget, por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont, ha dejado al descubierto la división interna en el seno del PDeCAT. El exconsejero Francesc Homs ha sido uno de los que se ha mostrado más crítico con la destitución de Baiget, cuyo cese se produjo tras poner en duda que el referéndum independentista pueda llegar a celebrarse.



"Si por declaraciones más o menos afortunadas se le echa, los hay que sobran desde hace tiempo", ha publicado Homs en su cuenta de Twitter.





No comparteixo q es cesi @jordibaiget És lleial i compromès. I si x declas +- afortunades se'l fa fora, n'hi ha que sobren de fa temps 1/3 — Francesc Homs (@franceschoms) 3 de julio de 2017

A més, políticament decisions així ni sumen ni fan gran el projecte, tot just el contrari 2/3 — Francesc Homs (@franceschoms) 3 de julio de 2017

Finalment: com és que d moment només som els del PDeCAT q ens condemnen els de Madrid i/o ens volen fora alguns de Catalunya? Fins els ??3/3 — Francesc Homs (@franceschoms) 3 de julio de 2017

Para el conseller inhabilitado por el 9N,"¿Cómo es que de momento solo somos los del PDeCAT que nos condenan los de Madrid y/o nos quieren fuera algunos de Catalunya?", se ha preguntado.Y ha cerrado este tercero y último tuit con la fraseen que esta palabra está representada con la imagen de un huevo.Mientras, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha despedido hoy a Jordi Baiget como consejero de Empresa y Conocimiento reconociendo quey que "hoy no es un día de alegría ni de felicidad", para destacar después su "honorabilidad" y "lealtad".Puigdemont ha hecho estas declaraciones en el Palau de la Generalitat durante la toma de posesión del nuevo consejero de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, que sustituye a Baiget.La decisión no ha sido fácil", ha subrayado el presidente catalán en un escueto parlamento una vez leídos los decretos de cese de Baiget como consejero de Empresa y de Santi Vila como consejero de Cultura, y el de designación de este último como nuevo responsable de Empresa.En un acto al que han asistido todos los miembros del Govern y el propio Baiget, Puigdemont ha querido también reconocer la tarea realizada por el ya exconsejero tanto en el actual Ejecutivo como durante su trayectoria anterior al servicio de la administración catalana.Así, ha destacado sual frente de Empresa y Conocimiento, al tiempo que le ha expresado su agradecimiento.Al finalizar las palabras de Puigdemont, todos los presentes han aplaudido y los miembros del Govern, con el presidente en primer lugar, han dado la mano a Baiget, que también ha recibido alguna palmadita en la espalda y muestras de afecto en un ambiente sobrio.Por su parte,"al servicio de Cataluña y con lealtad al presidente de la Generalitat".Además de los miembros del Ejecutivo catalán, en el acto, que ha finalizado con una foto de familia del nuevo Govern, estaban presentes una decena de cargos del departamento de Cultura.Tras el cese de Baiget y la designación de Vila como nuevo responsable de las políticas de Empresa, los miembros del Ejecutivo han acudido a latras la remodelación exprés. Puigdemont dice cese de Baiget no fue "decisión fácil" y destaca su "lealtad".