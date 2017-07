Pino niega que hubiera brigada política en el cierre de la comisión de Interior

El ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino negó ayer en el Congreso que existiera una brigada política bajo su mando, y ante la pregunta "¿Qué haría por España", respondió con contundencia a los diputados: "Todo". No obstante, declinó dar detalles de las investigaciones sobre el ex presidente catalán Jordi Pujol y el ex alcalde barcelones Xavier Trias.

Con su declaración concluyen los trabajos de la comisión que ha investigado el supuesto uso político de medios policiales para perseguir a políticos independentistas catalanes en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio de Interior.

PP, PSOE y C's le echaron el cierre, y a finales de mes se votarán las conclusiones. Los tres partidos sumaron fuerzas para rechazar las declaraciones, solicitadas por Unidos Podemos, ERC, el PNV y el PDeCAT, de testigos como el ex ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba; el ex comisario general de Policía Judicial José Santiago Sánchez Aparicio -a quien se encargó la investigación interna sobre la grabación de la conversación entre Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude catalana Daniel de Alfonso- y dos periodistas que publicaron informaciones sobre este asunto. Pino sostuvo en su comparecencia que fue el inspector de la Policía José Ángel Fuentes Gago quien le pidió la entrevista entre Fernández Díaz y De Alfonso que acabo filtrada a la prensa.

Al ser advertido de que Fuentes Gago apuntaba al exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas como el encargado de solicitar la reunión entre Fernández Díaz y De Alfonso, Pino admitió que esto era probable.