El líder de Podem llama a participar en la consulta del 1 de octubre e Iglesias lo desautoriza

"No hay que criminalizarlo, pero si fuera catalán, yo no participaría". El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, desautorizó ayer al líder de Podem, la marca catalana del partido morado. Albano Dante Fachin llamó a sus militantes y simpatizantes a acudir a las urnas el 1-O al entender que la consulta es "una movilización social políticamente legítima" ante la que no cabe ser "neutral".

Podemos se ha alineado con la postura de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Doménech, ambos impulsores del nuevo partido Catalunya en Comú en el que Fachin rechazó participar.