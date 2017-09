Montoro asegura que no caben "argucias" para financiar el referéndum

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado hoy que "no caben argucias presupuestarias" para financiar el referéndum soberanista catalán, porque los controles que se están haciendo para evitar que la Generalitat destine dinero público a tal fin son "semanales y efectivos".

En declaraciones a los periodistas en Valencia, antes de intervenir en la reunión interparlamentaria del PP, Montoro ha añadido que por tanto "no tiene ningún sentido y ningún contenido" que una institución pública "convoque una consulta sin presupuesto público".

Y sería igualmente "el colmo del desatino" que una institución pública "convoque a particulares para que financien lo que desde la institución pública se está promoviendo".

No obstante ha admitido que "todo puede pasar" por parte de quienes apuestan por un referéndum que "es ilegal en sí" y que, aunque no ha sido convocado formalmente, no puede tener dotación presupuestaria alguna. Sería "impedida desde el Gobierno y desde el Ministerio de Hacienda", ha insistido.