Dastis: "Mis vacaciones las sufrago con mi pecunio"

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha admitido hoy que durante sus vacaciones a mediados de agosto en Ecuador hizo uso de la residencia del embajador y del coche oficial, pero ha asegurado que "mis vacaciones y las de mi familia las sufrago con mi pecunio particular".

Así lo ha puesto de manifiesto Dastis ante la Comisión de Exteriores del Congreso para dar explicaciones de su viaje privado a Ecuador este verano y el uso de la embajada, a petición ERC y Unidos Podemos.

Ambas formaciones han acusado, basándose en informaciones periodísticas, al titular de Exteriores de utilización de recursos públicos para uso privado, por lo que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido su dimisión.

"Mis vacaciones y las de mi familia las sufrago con mi pecunio particular", ha recalcado el ministro, quien ha dicho que también ha sido así en sus vacaciones este verano a Ecuador e Islas Galápagos.

Tras calificar de erróneas las noticias publicadas, Dastis ha aclarado que las residencias de los embajadores son al mismo tiempo un local oficial y una vivienda o domicilio particular.

Ha añadido que los embajadores son libres de invitar a su casa a familiares, amigos y conocidos, y que es una práctica habitual que los embajadores pongan su residencia a disposición, una cuestión que no cuenta con una normativa que lo regule.

Así, ha admitido que en Quito hizo uso del vehículo oficial de la embajada, acompañado por el embajador, Carlos Abella.

En este sentido ha dicho que es una práctica "legal y habitual entre sus antecesores de cualquier color político y entre colegas otros países", atendiendo a razones contempladas en la Ley de altos cargos, en su artículo 2.

Dastis ha insistido en que se alojó en la residencia del embajador y usó coche oficial por motivos de seguridad y ahorro para el erario público.

Ha resaltado que la naturaleza del viaje eran sus vacaciones, pero que el embajador le propuso que, ya estaba por allí, hacer gestiones, y "como soy ministro 365 días al año me pareció oportuno".

Dastis ha informado de que se reunió con su homólogo y los titulares de Interior y Turismo, así como con el presidente de la Cámara de Comercio de España en Quito, el alcalde y el nuevo embajador en España.

Además, ha agregado, realizó visitas de trabajo a proyectos culturales y monumentos que han sido reconstruidos con fondos de cooperación españoles.

Tras asegurar que su mujer y su hija "no han hecho uso de ningún medio de la residencia ni de locomoción", Dastis ha reiterado: "Me he pagado mis billetes a Ecuador y Galápagos" y ha añadido: "No tengo nada de qué avergonzarme".

Rufián calificó el uso de la residencia y de coches oficiales como "sinvergonzonería" y ha afirmado que los hechos son "una clara utilización de recursos públicos para usos privados", contrario a la ley que regula el ejercicio de altos cargos de la Administración.

Por su parte, Txema Guijarro, de Unidos Podemos, ha reprochado al ministro su falta de claridad sobre si se trataba de un viaje de ocio o de negocio.

Los portavoces de Ciudadanos, Fernando Maura, y del PNV, Aitor Esteban, se han dado por satisfechos con las explicaciones del ministro, mientras Jose Miguel Camacho, del PSOE, ha pedido claridad.

Para Rubén Moreno, del PP, Dastis ha dado explicaciones y ha recalcado que la residencia de un embajador tiene también carácter y acceso privado.

Ha recordado que miembros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como Miguel Angel Moratinos y María Teresa Fernández de la Vega utilizaron las embajadas durante sus viajes privados al exterior.