El Parlament modifica el orden del día para debatir hoy la ley del referéndum

Junts pel Sí y la CUP han forzado hoy la inclusión en el orden del día del pleno del Parlament del debate y votación de la ley del referéndum y la exención de los trámites para su aprobación, en mitad de una bronca entre los portavoces de los grupos parlamentarios y la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.

La inclusión en el orden del día de la ley -que ha tenido que ser votada en dos ocasiones porque habían fallado algunos mecanismos de votación de los escaños- ha prosperado entre protestas airadas de diversos partidos la oposición contra las decisiones de la presidenta Forcadell.

Los dos grupos soberanistas han invocado el artículo 81.3 del reglamento de la Cámara, que permite alterar el orden del día si hay una mayoría absoluta de diputados que lo pide: el resultado de la votación ha sido de 72 apoyos --JxSí, CUP y Germà Gordó--, 60 votos en contra --PSC, PP, Cs y 8 diputados de SíQueEsPot-- y tres abstenciones --de otros diputados de SíQueEsPot--.

La petición de JxSí incluye restringir varios mecanismos que normalmente sí pueden utilizar los partidos de la oposición: la ley se aprobará con un solo debate en pleno --normalmente son dos--, se dan dos horas para presentar enmiendas y se anula la posibilidad de impugnar la ley ante el Consejo de Garantías Estatutarias.

Previamente, la Mesa del Parlament había admitido a trámite la ley del referéndum con los votos de la mayoría independentista de Junts pel Sí (JxSí), el apoyo de CSQEP y el rechazo de Ciudadanos y del PSC.

En una reunión extraordinaria celebrada antes del inicio del pleno del Parlament, la Mesa ha dado así luz verde a la tramitación de la proposición de ley del referéndum de Junts pel Sí y la CUP que pretende dar amparo legal a la consulta prevista para el 1 de octubre.

Finalmente, la ley del referéndum ha sido admitida a trámite por cinco votos a favor (los cuatro de Junts pel Sí y el de Catalunya Sí Que Es Pot) y dos votos en contra (el del Cs y PSC), ya que el PPC y la CUP participan pero no tienen voto en este órgano de la cámara catalana.

Tras esta admisión a trámite, Marta Rovira ha sido la primera en pedir la palabra justo cuando iba a arrancar el pleno, momento en que ha invocado el artículo 81.3 para debatir y votar la ley. "Esta Cámara ha de ser consciente de que la propuesta que pedimos que se incorpore no es una ley más".

Intervención de Marta Rovira. Vídeo: EP

Ha defendido el derecho a decidir y de autodeterminación de Cataluña, que "es inherente, no prescribe, nadie puede revocar y al que no podemos renunciar. Cataluña no ha renunciado nunca a ello".

La portavoz de JxSí ha asegurado que el Estado "está obligado a respetar y promover internacionalmente el ejercicio del derecho de autodeterminación de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y porque se comprometió a ello explícitamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos".

Tras la intervención de Rovira, ha tomado la palabra la portavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel, que se ha sumado a la petición de ampliar el orden del día para incluir el debate y votación de la ley del referéndum.

Gabriel ha alegado que el soberanismo no ha encontrado "ninguna voluntad de diálogo" en el Estado para acordar el marco legal del referéndum y sólo ha obtenido como respuesta "amenazas y prohibiciones".

Según Gabriel, la aprobación de una ley para hacer posible el referéndum del 1 de octubre ya es "una cuestión no sólo de contestar la demofobia del Estado español sino, sobre todo, un acto de dignidad colectiva".



Cs, PSC, PPC y CSQEP ven un "atropello" debatir ya la ley

Mientras, Ciudadanos, el PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y el PPC han denunciado hoy el "atropello" de los derechos de los diputados que a su juicio representaría debatir ya la ley del referéndum, sin que antes la Mesa del Parlament haya resuelto las propuestas de reconsideración de su admisión a trámite.

Cuando la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha propuesto dar la palabra al resto de grupos parlamentarios para que se pronunciasen sobre esta alteración del orden del día, los portavoces de la oposición han expresado su enérgica protesta en un ambiente de tensión, al recalcar que antes la Mesa debe resolver las peticiones de reconsideración impulsadas por Cs y el PSC.

El portavoz de parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, ha acusado a los grupos independentistas de querer convertir la cámara en el "Teatro Nacional de Cataluña" y de querer "suplantar la voluntad de todos los catalanes por una parte de ellos", y ha acusado a Forcadell de "vulnerar el derecho de todos los diputados".