Zoido cree que los atentados catalanes se gestaron fuera de España pero sin el ISIS

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, considera que los atentados de Cataluña no fueron ideados por el imán de Ripoll, sino que se gestaron fuera de España, "aunque no directamente por el Estado Islámico" (ISIS, por sus siglas en inglés). Así lo explicó el Ministro en una comparecencia televisiva en la que no dio más precisiones sobre el asunto.

Esas precisiones son las que Ciudadanos (C's) pretende que Zoido explique ante la comisión de Interior del Congreso. La formación naranja presentó ayer una solicitud de comparecencia para que el Ministro relate "cómo se gestionaron" los "posibles avisos" de que se iban a perpetrar ataques en Cataluña y "con qué criterios se desatendieron". La iniciativa de C's tiene su origen en las informaciones que la pasada semana desvelaron un aviso de la CIA a los Mossos, la Policía y el CNI sobre la intención del ISIS de atentar en las Ramblas este verano.

Sin embargo, PP y PSOE han acogido con sorpresa la propuesta de C's. Las dos primeras formaciones del Congreso estiman que cualquier explicación del Ministro sobre la actuación policial en los atentados de Cataluña debe ser dada en el marco del pacto antiyihadista. Según el PSOE, ese es el marco adecuado para abordar "cualquier cuestión que pueda poner de relieve aspectos deficitarios" de la seguridad, que no pueden "ser objeto de confrontación política".