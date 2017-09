Puigdemont: "Que hagan lo que quieran, votaremos"

El presidente de Generalitat Cataluña, Carles Puigdemont, ha asegurado este miércoles que no teme ser inhabilitado y ha proclamado que no hay tribunal que pueda frenar el referéndum de independencia el 1 de octubre: "El Tribunal Constitucional ya no altera la organización del referéndum".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha insistido en que la votación está amparada por la ley que aprobó el Parlament la semana pasada, aunque haya sido suspendida por el Alto Tribunal, y ha concluido: "Las decisiones las tomaremos soberanamente".

"Que hagan lo que quieran, pero votaremos", ha proclamado el presidente catalán, que ha afirmado que ese día se votará aunque el Estado intente concretar la suspensión de la autonomía aplicando el artículo 155 de la Constitución Española.