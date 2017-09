Juncker: "Formar parte de la Unión supone respetar las decisiones judiciales"

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, eludió ayer el debate sobre el desafío independentista en Cataluña, a pesar de que varios eurodiputados le interpelaron al respecto tras escuchar su discurso sobre el estado de la Unión Europea ante el pleno Parlamento Europeo.

Juncker no respondió a ninguna de las intervenciones en su segunda toma de la palabra y en la primera defendió el respeto por el Estado de Derecho como uno de los cimientos de la Unión Europea y ha avisado de que ser parte de esta Unión "significa aceptar y respetar" las decisiones judiciales, aunque no se ha referido a ningún Estado miembro ni región en concreto. "Formar parte de una Unión basada en el Estado de derecho significa aceptar y respetar las decisiones judiciales", proclamó Juncker, que también destacó que el Estado de derecho "no es una opción en la Unión Europea, es una obligación".

El Ejecutivo comunitario alegó que en Europa "la fuerza de la ley ha reemplazado la ley del más fuerte" y destacó que la UE es "una comunidad de leyes".