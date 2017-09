La consulta catalana "no tiene las garantías debidas", advierte el lendakari, Íñigo Urkullu

El lendakari vasco, Íñigo Urkullu, considera que el referéndum catalán "no tiene las garantías debidas". Urkullu asegura que el Gobierno de Mariano Rajoy cometió "error tras error" en la gestión de "una demanda ampliamente compartida en el pueblo catalán", cuya solución requiere de "un diálogo político y no la vía judicial como lo está arbitrando". El conflicto catalán enfría la disposición del PNV a renovar el pacto presupuestario para sacar adelante las cuentas de 2018. El "límite" que pone el PNV al PP es no pasar "el umbral del respeto a los principios democráticos" y abandonar el planteamiento de medidas "judiciales-policiales-políticas", según el portavoz peneuvista en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar. Esta actuación del PP, según Egibar, cuenta con el "acompañamiento acrítico" del PSOE.