El alcalde de La Laguna aparta del gobierno al edil del PSOE de los mensajes machistas

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, del partido Coalición Canaria (CC), destituyó ayer de sus funciones en el equipo de gobierno al concejal del PSOE Zebenzuí González, al que su partido suspendió la víspera de militancia por sus comentarios machistas en WhatsApp, donde el edil presumió de "follar con enchufadas" en un grupo de conversación con otros militantes del partido. El regidor tomó esta decisión a petición de la portavoz del grupo municipal del PSOE, Mónica Martín, pero también "por convicción personal", anunció.

González, quien advirtió de que no piensa dimitir como concejal y a quien el PSOE no le ha reclamado el acta, era hasta ayer el edil responsable de sanidad, mercados, medio ambiente, cementerios, playas y piscina. El alcalde anunció, también, que la próxima semana se va a abrir "un línea de información" sobre las contrataciones realizadas "en un pasado inmediato" en el Ayuntamiento. "La dignidad de las trabajadoras del Ayuntamiento de La Laguna no puede estar en cuestión y no vamos a tolerar ni una sombra de duda sobre la profesionalidad y honestidad del personal funcionario y laboral", subrayó.

Díaz reiteró que condena los comentarios del concejal, que son "reprobables e intolerables", porque atentan contra la dignidad de las mujeres, y la exigencia a los cargos públicos debe ser máxima. Pero también denunció "el brutal clima de linchamiento que se ha desatado" en algunas formaciones políticas y medios y redes sociales.