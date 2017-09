El PNV se queja de no saber nada de los Presupuestos a tres días de su aprobación

El PNV niega que haya un proceso de negociación con el Partido Popular y el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2018, a sólo tres días de que el proyecto se apruebe en el Consejo de Ministros y sea remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación. "No tenemos ni idea del proyecto de Presupuestos que va a presentar el Gobierno", dijo ayer el portavoz del grupo del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, para salir al paso de informaciones que apuntaban en esa dirección, a los contactos entre el partido del Gobierno y los nacionalistas vascos. Según recalcó, no se puede hablar de las negociaciones porque aún no han empezado: "A nosotros el Gobierno no nos ha planteado nada -subrayó-. No hay por qué hablar de este tema porque el PNV no está negociando los Presupuestos de 2018".