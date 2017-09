BNG y En Marea califican al PP de "golpista"

Los grupos parlamentarios del BNG y En Marea quisieron ayer mostrar su apoyo al Gobierno catalán tras las detenciones y registros que llevó a cabo la Guardia Civil. Algunos de sus diputados se concentraron ante las puertas del Parlamento gallego con carteles que en los que se podía leer: Represión non. Galiza con Cataluña. Ambas formaciones respaldaron también las concentraciones que se realizaron ayer en las ciudades de Galicia para censurar las actitudes "represivas" contra los organizadores del referéndum. Desde el BNG, la portavoz nacional Ana Pontón calificó de "aberración democrática" los acontecimientos y advirtió que el PP se "está saltando las líneas rojas". El secretario de Organización del Bloque, Bieito Lobeira, también condenó "sin paliativos" la actuación del PP, que calificó de "golpista". "Esto responde a una escalada represiva que no tiene ningún sentido y coloca al Estado español en la lista negra de los regímenes totalitarios y tiranos", censuró. De igual forma, el viceportavoz de En Marea y líder de Anova, Antón Sánchez, criticó que el PP haya "pisado el acelerador autoritario", haciendo de España un "Estado golpista". El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, manifestó que las detenciones "certifican el fracaso de la vía política" y consideró que "las cosas no se están haciendo bien" si se recurre Código Penal para solucionar problemas políticos.