El PSOE advierte del peligro de recortar derechos en la acción contra el referéndum

El PSOE advierte del peligro de que algunas acciones judiciales destinadas a desactivar el referéndum catalán deriven en una restricción de los derechos ciudadanos. Su secretario general, Pedro Sánchez, instó a las fuerzas independentista a que dejen de engañar a los catalanes con la afirmación de que "el 1 de octubre van a echar a Rajoy". Por su parte, el presidente del Gobierno reiteró ayer en Palma de Mallorca su llamamiento a Carles Puigdemont y los miembros del Govern para que "digan que no hay el referéndum que saben que no va a haber".

Pedro Sánchez abrió ayer en Badalona junto al líder del PSC, Miquel Iceta, el curso político de los socialistas catalanes. Anticipó que los socialistas "obligarán" al Gobierno de Rajoy a modificar sus posiciones sobre Cataluña a través de la comisión creada a propuesta suya en el Congreso y reiteró sus críticas al presidente por "fiarlo todo a la acción judicial". Pese a ello, Sánchez apunta que "no es el momento ni de siglas ni de partidos ni de ideologías", sino de buscar un "nuevo punto de arranque" para resolver un conflicto que "no va de ganar a Rajoy, sino de romper España y fracturar Cataluña de manera ilegal y unilateral".

Los socialistas están incómodos con algunas de las medidas contra el referéndum. Así lo hizo constar ayer Miquel Iceta al apuntar que la voluntad "legítima" del Gobierno de impedir un "referéndum ilegal" no puede servir de excusa para prohibir que los ciudadanos se expresen libremente. "No podemos aparecer al lado de quienes quieren limitar los derechos de la gente", afirmó el líder de los socialistas catalanes, para quien "la gente tiene que poder hablar de independencia, de derecho a decidir, de lo que quieran". El secretario del PSC criticó la pretensión de la Fiscalía de acusar de sedición a los líderes de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.

"El día 1 no habrá referéndum", anticipó Iceta, porque sus promotores carecen ya de todos los soportes necesarios para la consulta. Puigdemont y a Junqueras, sin embargo, mantienen la convocatoria porque pretenden organizar "una gran movilización para ensanchar su base electoral", afirmó el secretario del PSC. "Son temerarios que juegan con fuego porque están jugando con los sentimientos de todos por un interés político de parte", afirmó.

Por otra parte, Mariano Rajoy, hizo ayer un nuevo llamamiento a la Generalitat para que desista en sus pretensiones y le reclama "parar" y decir públicamente a los catalanes que no habrá referéndum soberanista el próximo 1 de octubre. Rajoy clausuró en Palma de Mallorca una reunión de presidentes provinciales y secretarios autonómicos del Partido Popular (PP) en la que insistió en este mensaje a las autoridades catalanas que ya envió en los últimos días después de que se haya desmontado la infraestructura y la organización de la consulta por parte del juez y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Mantener el empeño de celebrar el referéndum, advirtió el presidente del Gobierno y líder del PP, solo provoca "ridículo" y una "tensión innecesaria en la sociedad", y por eso ha pedido a sus promotores que reconozcan de una vez públicamente que la consulta no va a tener lugar. "Lo más sensato, lo más razonable y lo más democrático es parar; digan que no hay el referéndum que saben que no va a haber", señaló Rajoy a los responsables de la Generalitat, y subrayó que "en manos de quienes han puesto en marcha esta dinámica está "la vuelta a la normalidad, a la tranquilidad y a la ley".

Además Rajoy insistió en que la democracia española ampara a todos los ciudadanos, incluidos los independentistas, pero "lo que no ampara es el delito".