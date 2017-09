Trapero se ausenta de la reunión policial por el 1-O

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos se reúne este lunes por la tarde con los mandos de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional para coordinar las actuaciones ante el 1-O, han informado a Europa Press fuentes conocedoras. A la reunión no ha acudido el 'mayor' de los Mossos Josep Lluis Trapero, que ha delegado en el comisario Ferran López.



A las 17.55 ya habían entrado todos los participantes de la reunión en la Delegación del Gobierno, donde el encuentro se convocó para las 18 horas.



En nombre de los Mossos ha acudido el comisario Ferran López, jefe de la comisaría superior de coordinación territorial, uno de los principales cargos de la policía catalana por debajo del mayor, Josep Lluís Trapero.



Así, Trapero no ha acudido al encuentro de este lunes a diferencia del que convocó el sábado el fiscal jefe de Cataluña con los manos policiales para abordar precisamente la coordinación de actuaciones antes el 1-O.



A la reunión de este lunes sí ha acudido el resto de mandos que estuvo en el encuentro del sábado, los máximos responsables de los otros cuerpos: Sebastián Trapote (Cuerpo Nacional de Policía), Andrés Gozalo (Guardia Civil) y Evelio Vázquez (Guardia Urbana).



El conseller de Interior, Joaquim Forn, rechazó el sábado la "injerencia" estatal en los Mossos y añadió que Trapero expresó en esa reunión del sábado la voluntad del cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del Estado español.



Desacuerdo con la coorrdinación de Pérez de los Cobos

Assistim a la reunió de la Delegación per trasmetre'ls q hem sol.licitat a Fiscalia q insti la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya — Mossos (@mossos) 25 de septiembre de 2017

Durante la reunión, López ha pedido a Fiscalía, supeditada a la Junta de Seguridad de Cataluña, lo que supone que todos los cuerpos se coordinen sin perder competencias, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras.Los Mossos han publicado además un tuit en su cuenta oficial una vez empezado el encuentro convocado a las 18.00 en la Delegación del Gobierno, y en el que muestran su disconformidad con la coordinación de Pérez de los Cobos."Asistimos a la reunión de la Delegación para transmitirles que hemos solicitado a Fiscalía que inste a la Comisión de Coordinación Policial de Cataluña", han dicho.