Montoro prorrogará los Presupuestos hasta contar con apoyos "seguros"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que el Consejo de Ministros de este viernes no dará luz verde al proyecto de Presupuestos para el año que viene. Lo mismo que ocurrió la semana pasada.

El motivo es el distanciamiento con el PNV por la crisis catalana. Montoro lo reconoció implícitamente al decir que el Gobierno no tiene "seguridad en los apoyos". Eso sí, afirmó que las cuentas de 2018 serán "una realidad" y que llegarán al Congreso este año, aunque no serán aprobadas, si lo son, hasta el primer trimestre del próximo.

Mientras tanto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy prorrogará los Presupuestos de 2017.

Según establece la Constitución, el Gobierno debe presentar el proyecto de cuentas ante el Congreso "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Así que la fecha límite sería este mismo sábado.

También añade que si la Ley de Presupuestos no está aprobada "antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".

Según explicaron a Efe fuentes parlamentarias, no presentar los Presupuestos en ese plazo que fija la Constitución no tiene "consecuencias jurídicas". Y ante la decisión anunciada ayer por el ministro de Hacienda de no llevarlos el viernes al Consejo, se abren dos posibilidades.

La primera que el retraso en la presentación, y la posterior tramitación parlamentaria, lleve a que el 1 de enero de 2018 no estén los nuevos presupuestos aprobados y, por lo tanto, que se prorroguen automáticamente las cuentas de 2017 hasta que entren en vigor las nuevas.

La segunda es que, acelerando los trámites y acortando plazos, el Gobierno consiga tener aprobadas las cuentas antes del 1 de enero de 2018.