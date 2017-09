Los Mossos d´Esquadra permitirán que abran los colegios en caso de riesgo de disturbios

Con ánimo de que este domingo prevalezca la "convivencia" en Cataluña, los Mossos d'Esquadra permitirán la apertura de los colegios electorales en caso de que sus agentes detecten un grave riesgo de disturbios. El consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, avanzó ayer que la Policía catalana "adecuará" la orden judicial de impedir que se vote en la consulta ilegal del 1-O -de la que es consciente-, manteniendo al mismo tiempo el compromiso del Govern: "Que se pueda votar".

El imposible que Forn traza con sus palabras augura una jornada muy complicada, en la que podrá ocurrir una cosa y la contraria -votar e impedir que se vote-, y es un fiel resumen de la tensa reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, convocada para ayer por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y a la que, pese a ello, asistió el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Al término del encuentro, el número dos del Ministerio de Interior exigió a Puigdemont, que "suspenda" la convocatoria y asuma que los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen orden de una "autoridad judicial" de impedir la votación, la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas. En un momento de la reunión, Puigdemont confesó a Nieto que está preocupado por lo que pueda ocurrir el domingo y Nieto le contestó que está en su mano impedir que haya altercados.

Pero el antagonismo entre las dos administraciones fue todavía más palmario cuando, después de Nieto, Forn compareció ante los medios. El consejero de Interior empezó exigiendo que no se ponga "contra las cuerdas" a los Mossos, porque "el bien superior" que hay que preservar a toda costa es la "convivencia".

"El compromiso del Govern es muy claro: que se pueda votar", proclamó Forn, aunque después reconoció: "Pero también es verdad que los Mossos, como policía judicial, tienen un mandato que no pueden obviar. Se tiene que poder cumplir de la mejor forma posible, que no cree problemas más grandes que los que se quieren evitar", propuso. Después detalló las prioridades que gobernarán el operativo de la Policía autonómica en cumplimiento de la orden de la juez Armas: "Oportunidad, proporcionalidad y congruencia". En apoyo del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, Puigdemont recibió a decenas de profesores y directores de centros de enseñanza en el Palacio de la Generalitat y alabó su disposición a abrir los colegios el 1-O y su determinación de no retroceder "ni un milímetro", si bien quiso tranquilizarles al insistir en que será su Gobierno el que tenga que asumir todas las responsabilidades que se deriven de esa decisión.

Por la mañana, unos 16.000 universitarios y alumnos de Secundaria, según datos de la Guardia Urbana (Policía municipal), se manifestaron en Barcelona en respaldo de la celebración del referéndum.

Más importantes, por lo que tienen de predicción de lo que puede ocurrir el domingo, fueron las instrucciones de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que ha pedido a sus adeptos que estén delante de los colegios electorales a las siete de la mañana, dos horas antes de la teórica apertura de los centros de votación, para repartir papeletas y ordenar a los votantes que formen "colas gigantes". Además, la entidad soberanista aconseja "resistencia pacífica, cero violencia y máxima audacia", sin caer en el "show" ni en la "manifestación", y llama a los votantes a "no enfrentarse a los Mossos" si los agentes intentan impedir la votación.