¿Qué órdenes tienen los Mossos?

Este será, hasta donde ha trascendido, el modo de proceder que el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ordenó el pasado viernes a sus agentes en una circular. Una pareja de mossos se personará en cada centro de votación a las seis de la mañana. Evitará la apertura de los que estén cerrados. En los que ya estén abiertos, por madrugadores o por estar ocupados desde el viernes, la pareja comunicará a los presentes que deberán desalojar el espacio por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Identificarán a quienes insistan en no abandonar el local y comunicarán el incidente al cuartel general. De ser necesario se enviarán refuerzos, primero de los Mossos y, si se precisara, de Policía Nacional o Guardia Civil.

Trapero ha advertido a sus agentes que no podrán usar en ningún caso las porras ante la "desobediencia pasiva". Y únicamente podrán hacer uso de la fuerza para "el acompañamiento de personas hasta el exterior" o "para permitir abrir un pasillo". Con la precaución de que "en ningún caso" se usarán las defensa policiales extensibles ni otros elementos de fuerza.

Con la idea de que prevalezca la convivencia pacífica sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales, Trapero ha estipulado que solo se recurra al uso de las porras en caso de violencia contra terceros o contra los agentes. En esa eventualidad, el arma tan solo habrá de usarse contra "las personas que estén provocando las agresiones, y nunca de forma generalizada".

Los Mossos d'Esquadra han advertido a los centros educativos que han abierto sus puertas para actividades en vísperas del referéndum de este domingo que no pueden abrir de madrugada si no están ofreciendo un "servicio público". El acta de los Mossos obliga a especificar por qué no se ha desalojado el centro previsto como colegio electoral, y entre las opciones figuran tanto actividades en curso no vinculadas directamente con el 1-O como la presencia de mucha gente en la puerta o de colectivos vulnerables, como niños y ancianos.

Algunos colegios han bautizado las actividades como Fiesta del Otoño, dentro de la que organizan acciones en teoría no relacionadas con el referéndum como fiestas de pijama, bailes de sardana, observación de las estrellas y del amanecer, conciertos de música, talleres o manualidades.