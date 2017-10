"Preocupación" en varios líderes internacionales

El líder del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Martin Schulz, ha hecho un llamamiento al diálogo para "rebajar la tensión" en referencia a los incidentes registrados durante la jornada de este domingo por el referéndum de independencia convocado por la Generalitat de Cataluña.



"La escalada en España es preocupante. Madrid y Barcelona deben buscar inmediatamente rebajar la tensión y el diálogo", ha afirmado Schulz a través de su cuenta oficial en Twitter.





Police violence against citizens in #Catalonia is shocking. The Spanish government must act to end it now.