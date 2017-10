Carles Puigdemont da por válido el referéndum y prevé declarar la independencia de Cataluña "en días"

El conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha asegurado que en la jornada de este domingo "el referéndum se ha celebrado" y se han podido contabilizar 2.262.424 papeletas, en las que el 'sí' a la independencia de Cataluña alcanza el 90% de los votos (2.020.144), frente a un 7,8 % de votos en contra (176.565), según datos provisionales, ya que todavía no se han contado todos los votos. Ha habido además 45.586 papeletas en blanco (2,03%) y 20.129 votos nulos (0,89%).



Desde el International Press and Broadcasting Center instalado para hacer el seguimiento de la jornada del 1-O, Turull ha dado por buena la votación pese a todas las alteraciones que ha sufrido el proceso previsto por el Govern a lo largo del día, por el "marco de excepcionalidad" en el que se ha celebrado.



Turull ha asegurado que a parte de las 2.262.424 papeletas computadas hay que tener en cuenta que 400 colegios electorales han sido "cerrados o precintados" o bien la policía se ha llevado urnas y material electoral.







Pese a lo insólito de la votación, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado que en los próximos días "trasladará" al Parlament los resultados para que, si el 'sí' es mayoritario, aplique el procedimiento previsto en la ley del referéndum para proclamar la independencia.



Según el artículo 4.4 de la ley del referéndum, aprobada por el Parlament y suspendida por el Tribunal Constitucional, si el 'sí' a la independencia sale vencedor, el Parlament, "dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña".



Teniendo en cuenta el censo de 5.313.000 personas y las 2.262.424 papeletas, la participación sería del 42%, aunque el Govern no ha ofrecido un porcentaje concreto porque ha subrayado que han habido "votos robados", urnas retiradas por la policía y 400 centros cerrados que han alterado resultados.



El conseller de Presidencia ha considerado, así, que sin esa "situación excepcional" se podría haber llegado al 55%" de participación.







Por su parte, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha señalado que Cataluña "ha demostrado su desconexión ante un Estado profundamente autoritario", por lo que ha considerado que se ha "ganado el derecho de poder constituirse en república si así lo decide el Parlament"



"Seremos consecuentes con el mandato democrático que los ciudadanos nos han encomendado", ha añadido Junqueras, que ha remarcado que el Govern "trasladará los resultados -del referéndum- al Parlament, que es a quien le corresponde la decisión" sobre la declaración unilateral de independencia.



Por su parte, el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, ha instado a Europa a escoger entre la "vergüenza y violencia" del Estado o la "dignidad y democracia" de Cataluña.



El titular de Exteriores ha aseverado que han habido "muestras de apoyo, acompañadas de indignación", de diferentes actores internacionales de "enorme relevancia política", sin mencionar nombres.





La Generalitat de Cataluña anuncia que el 'sí' gana con el 90%. Vídeo: EP/Foto: EFE

Puigdemont: "Nos hemos ganado el derecho ser independientes"

(4) Avui Catalunya ha guanyat molts referèndums. Tenim dret a la llibertat, a viure en pau, fora d'un Estat que només etén la imposició pic.twitter.com/WrfclxVQEG — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de octubre de 2017

La ANC, a Puigdemont: "No nos falles"

La ANC pide a Puigdemont la Declaración Unilateral de Independencia. Vídeo: Agencia ATLAS/EFE

ha anunciado en una declaración institucional que los catalanes se han ganado "después delilegal del 1-O.El president ha destacado que Cataluña ha "conseguido celebrar el referéndum que el Estado se ha esforzado tanto en impedir" y ha hecho una "apelación directa" a la Unión Europea a que, ante la ", asuma que la cuestión catalanade España sino un "asunto de interés europeo".Puigdemont ha convocado unapara las 10.30 horas de este lunes en el Palau de la Generalitat. El encuentro transcurrirá a puerta cerrada, si bien los medios gráficos podrán tomar imágenes de la reunión al inicio de la misma.Puigdemont ha destacado que Cataluñay los catalanes se han "ganado el derecho a ser escuchados, a ser respetados y a ser reconocidos".El mensaje que han trasladado "al mundo los millones de personas movilizadas", ha dicho, es que los catalanes tienen "derecho a decidir" su futuro y quieren "vivir en paz, sin violencia y fuera de un Estado que es incapaz de proponer una sola razón convincente"."Los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república. En consecuencia, el Govern que presido trasladará en los próximos días al Parlamento de Cataluña, sede y, los resultados de la jornada de hoy para que actúe de acuerdo con lo previsto en la Ley de Referéndum", ha afirmado.Según Puigdemont, Cataluña se ha "ganado a pulso su soberanía y todo el respeto" y ha manifestado su "agradecimiento" a "todos los que hoy han hecho posible la victoria de la democracia por encima de la violencia", así como a los "primeros ministros y presidentes de gobierno de la Europa democrática que han hecho llegar mensajes de preocupación" y a las "decenas de parlamentarios" de diferentes países que han expresado suTambién se ha referido a los cerca de 800 heridos como consecuencia de la que ha calificado de "brutalidad policial", víctimas, ha dicho, de "vejaciones y claras violaciones de los derechos humanos que no pueden quedar impunes".Puigdemont ha denunciado que "el Estado ha escrito hoy unade relación con Cataluña" y ha añadido: "¿Hasta cuándo? Hoy hemos dicho que esto ya se ha acabado"., ha dicho Puigdemont, que se ha mostrado abierto a "propuestas de diálogo que sirvan para respetar la voluntad de los catalanes" y a las "ofertas de mediación que lleguen".El presidente de la ANC,, ha pedido a Puigdemont, y al conjunto del Govern que proclamen la independencia de Catalunya tras el 1-O:En su discurso este domingo en la plaza Catalunya de Barcelona, ha instado a Puigdemont a reafirmar su compromiso porque"Esperamos que el Govern nos permita ver pronto la defensa del nacimiento de una nueva república catalana", ha manifestado.{C}{C}Sánchez ha asegurado queha defendido que hoy se ha comprobado cual es el diálogo del Estado y ha expresado su vergüenza hacia los partidos que no han condenado las actuaciones policiales.También ha reconocido que el sábado se equivocó declarando que el 1-O sería un éxito si tenía un millón de votos, ya que cree que ha habido una mayor participación y ha destacado la movilización de la ciudadanía para garantizar el referéndum: "Con vuestra dignidad nos habéis acercado más que nunca a la libertad de este país".