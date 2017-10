Rajoy convocará a todos los partidos y pedirá comparecer ante el Congreso

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, anunció ayer noche que convocará a todas las fuerzas parlamentarias para "reflexionar juntos sobre un futuro que tendremos que afrontar juntos" y que hoy pedirá comparecer él mismo en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno de España recalcó en su declaración institucional que ayer, en Cataluña, no se celebró ningún referéndum y quiso dejar claro su apoyo a jueces, fiscales, Policía y Guardia Civil, a los que agradeció su trabajo: "Hubiera sido más fácil para todos mirar para otro lado", pero no lo han hecho por "lealtad" a la democracia, afirmó.

Para Rajoy está claro que lo sucedido ayer en la comunidad catalana tiene unos únicos culpables, los que "han promovido la ruptura de la legalidad y de la convivencia". Además señaló que ayer prevaleció la democracia porque "se ha cumplido con la Constitución". Y defendió el proceder de su ejecutivo: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer, somos el Gobierno de España, yo soy el presidente y he asumido mi responsabilidad". El presidente español se mostró convencido de que el Estado de derecho ha demostrado su fortaleza y agradeció la lealtad de los partidos que han apoyado al Estado, así como la actuación tanto de los jueces y fiscales como de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

No evitó las críticas al Gobierno de la Generalitat catalana por mantener un referéndum "ilegal e imposible", provocando así, un "ataque" al Estado de derecho sin que le importara "nada ni nadie". Para el presidente del Gobierno, lo que ocurrió ayer fue una en Cataluña ha sido "una mera escenificación" y "un episodio más de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad" y que calificó de "irresponsabilidad". Rajoy cree que quienes la han promovido han traspasado los límites del más elemental decoro democrático y les ha advertido de que pretender que "las arbitrariedades y abusos" que han cometido pasen por ejercicios democráticos es una burla a la esencia misma de la democracia.

"Yo no voy a cerrar ninguna puerta. Nunca lo he hecho. Siempre he ofrecido diálogo honesto y sincero, pero siempre dentro de la ley y en el marco de la democracia", resaltó. En ese marco reiteró su oferta de dialogar y confió en que los promotores del referéndum no se "empecinen" en el error y renuncien a dar nuevos pasos en un camino que no conduce a ninguna parte.

Su propuesta de diálogo no la limitó a PSOE y Ciudadanos, sino que la amplió al anunciar que se propone convocar a las fuerzas políticas con representación parlamentaria "para reflexionar juntos sobre un futuro que tenemos que afrontar juntos". Fuentes del Gobierno han precisado posteriormente que aún no está decidido el formato de esos contactos con los diversos partidos y que se adoptará tras un primer sondeo con ellos.

También ayer terció el PNV, que aseguró que mantendrá "canales de diálogo" con el presidente del Gobierno estatal pese a su "crítica y rechazo a lo que está haciendo" con Cataluña, con el fin de tratar de encontrar "una solución al problema vasco y catalán". Además, cree "muy grave" que el presidente viva "fuera" de la realidad y que sea la única persona que no haya considerado "totalmente desproporcionada" la reacción policial desplegada contra los catalanes que acudieron a participar en el referéndum independentista.