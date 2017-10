La reforma constitucional como salida

Lo que está claro es que lo que ocurrió ayer en Cataluña no fue un referéndum. Profesores en Derecho Público y Constitucional lo tienen claro, así como la actuación "irresponsable" de la Generalitat desobedeciendo las leyes. Más impredecible es lo que ocurrirá ahora. Lo deseable, en opinión de los expertos gallegos, es que el Gobierno catalán retorne a la legalidad. Pero si no es así y hay una declaración unilateral de independencia, el Ejecutivo español puede hacer uso del artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía. En cualquier caso, la solución a largo plazo pasa por una reforma de la Constitución. Profesores de Derecho Constitucional ven necesario hacer ajustes en el modelo autonómico y convertir el Senado en una auténtica cámara de representación territorial que contribuya a evitar tensiones como ocurre con Cataluña.

"Se tendría que haber reformado ya hace años pero la situación política no lo permitió", explica Luis Míguez, profesor de Derecho Público y Teoría del Estado (Universidade de Santiago). En todo caso, aclara que si se aborda esta cuestión no puede ser "solo para solucionar los problemas entre Cataluña y Madrid". "Tenemos que decidirlo entre todos, porque yo como gallego no estoy dispuesto a que le den privilegios a los catalanes", aclara. Su apuesta es un modelo federal como el alemán.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade de Vigo Eloy García también es partidario de una reforma constitucional pero pone otra condición: debe haber un consenso previo. "La Constitución no es intocable y necesita reformas importantes", defiende. Aún así, advierte de que no se trata solo de mejorar el modelo autonómico sino que sería preciso abordar otros temas incluso más importantes como la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Se necesita, por lo tanto, consenso, pero también "que se serenen los ánimos", tal y como puntualiza Santiago Roura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña, que también recalca que "se debe garantizar que no se produzcan desigualdades entre los territorios". En su opinión, no se trata de avanzar hacia un modelo federal porque, en la práctica el sistema actual "ya tiene garantías jurisdiccionales del autogobierno de las comunidades". "Lo que habrá que ver es si se le dan más o menos competencias y la manera de institucionalizar la relación entre Gobierno central y autonomías", dice.

El profesor de Derecho Civil Domingo Bello Janeiro reconoce que "la realidad social actual española ha tenido una profunda transformación desde 1978" y señala que la propia Constitución recoge que puede ser reformada. "Ahora bien, hay que hacerlo también en otros aspectos pues hay que recordar que el artificio electoral ha privilegiado el voto en Cataluña (entre otras comunidades), donde los votantes obtienen más escaños de los que le corresponderían aritméticamente, si se computaran del mismo modo que en el resto de España", aclara.

En lo que concuerdan todos los expertos es que "votar no es democracia". Bello Janeiro recuerda que durante el franquismo se celebraron dos referéndums. Santiago Roura pone un ejemplo: "¿Qué pasaría si sometemos a votación la pena de muerte después de que se produzca un crimen execrable?". "La democracia no es el derecho a decidir, es acordar y acordar es transigir", resume Eloy García.

Luis Míguez es tajante: "ahora mismo no hay ningún problema político, es un problema penal". En su opinión, los dirigentes catalanes tienen que "responder ante la justicia porque tienen responsabilidades penales en lo que está sucediendo". Para Roura la jornada del 1-0 es la "materialización de un simulacro, de un pucherazo institucional". Para Bello Janeiro "no ha habido ni siquiera simulacro de apariencia de referéndum ni votación mínimamente organizada con un poco de seguridad jurídica".