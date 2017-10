El Govern ordena servicios mínimos del 25% en horas punta en metro, bus y trenes

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, advirtió al Govern de que una eventual declaración unilateral de independencia (DUI) "no es la mejor vía" para solucionar la situación de Cataluña, por lo que reivindicó una "respuesta inclusiva".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Colau avisó de que una posible Declaración Unilateral de Independencia "no es la mejor vía" ni "la mejor respuesta" a la situación de Cataluña, que calificó de "muy grave", y recordó que el referéndum del domingo, suspendido por el Tribunal Constitucional, no se celebró con "garantías".

En este sentido, la alcaldesa de Barcelona y líder de los 'comunes' llamó a la prudencia, y reivindicó "unidad de acción" y un "frente de las fuerzas soberanistas", como la que se vivió ayer en "las calles" de Cataluña, para plantear un respuesta que, defendió, debe ser "lo más inclusiva posible".

Preguntada cuál será la posición del consistorio barcelonés en el "paro de país" que convocó la Mesa por la Democracia, Colau explicó que se estudiará en las reuniones de hoy.

Podemos pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "se vaya" después de haber quedado "inhabilitado" para liderar el diálogo en el conflicto catalán por ser el "autor intelectual" de la violencia y el "comandante de la represión" policial en Cataluña. "Es una vergüenza que en un Estado democrático se ordene a las fuerzas de seguridad agredir a la población civil", dijo Echenique.

Mientras, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, defendió que "un gobernante que no sepa dialogar no puede seguir en el gobierno", a lo que añadió que la ley no es la solución idónea para afrontar los problemas políticos y que hay que poner el acento en la capacidad de diálogo, como el que consiguió que cristalizaran los acuerdos de la Transición.